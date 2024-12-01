От Кумана зависит будущее Ван Дейка в "Ливерпуле"

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман может сыграть ключевую роль в том, что капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заключит новый контракт со своим клубом.

Ван Дейк до сих пор не продлил своей истекающий в конце сезона контракт, хотя ранее 33-летний подтвердил, что переговоры с "Ливерпулем" насчет будущего уже ведутся.



По информации Daily Mirror, еще на старте этого сезона Ван Дейк принял у себя дома Кумана, который решил лично навестить своего капитана после разочаровывающего поражения голландцев от сборной Англии в полуфинале Евро-2024.



Куман хочет, чтобы Ван Дейк повел голландец за собой на Чемпионате Мира 2026 года. Одновременно Рональд предупредил Виргила и других игроков, что будет рассматривать кандидатами в сборную лишь тех, кто играет на высочайшем уровне.



По мнению Кумана, в мире нет лиги лучше, чем Премьер-Лига, и если Ван Дейк хочет сохранить свою роль капитана и лидера сборной, в интересах Виргила продолжать выступать за "Ливерпуль".



Куман уже подтвердил свою позицию, перестав вызывать в сборную Джорджиньо Вейналдума и Стивена Бергвейна, которые ныне выступают в Саудовской Аравии. То же самое касается Мемфиса Депая, который играет за бразильский "Коринтианс".