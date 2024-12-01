Гвардиола готов уйти, если не сможет наладить игру "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что будет готов уйти из клуба, если не сможет наладить результаты.

В данный момент Гвардиола переживает свой худший период в тренерской карьере, потерпев пять поражений подряд и затем позорным образом упустив победу против "Фейеноорда" (3:3).



Однако пока Гвардиола не готов опустить руки. 53-летний каталонец хочет попытаться исправить ситуацию.



"Я не хочу занимать свое место, если чувствую, что я — проблема. Я не хочу быть здесь только потому, что у меня есть контракт".



"Мой президент знает это. Я сказал ему: "Дайте мне шанс постараться реабилитироваться". Посмотрим, что будет, когда каждый вернется из лазарета".



"Если я не смогу сделать этого, нам нужны будут перемены, потому что предыдущие девять лет мертвы".



"Я прошу свое руководство дать мне шанс больше, чем когда-либо. Будет ли мне легко? Нет. У меня есть ощущение, что у меня все еще есть работа, и я хочу ее делать", — цитирует Гвардиолу The Independent.