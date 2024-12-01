Артета объяснил замену Габриэля против "Вест Хэма"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил замену защитника Габриэля Магальяэса в перерыве матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма".

Будучи вынужденно замененным против "Спортинга" в Лиге Чемпионов несколькими днями ранее, Габриэль вышел в стартовом составе на дерби против "Вест Хэма" на Лондонском стадионе в субботу.



Именно Габриэль открыл счет на 10-й минуте, а в концовке тайма 26-летний бразилец заработал пенальти, благодаря которому "канониры" сделали счет 2:5, продержавшийся до финального свистка.



После этого Артета решил заменить Габриэля, дабы не рисковать ключевым игроком в преддверии противостояния с "Манчестер Юнайтед".



"Это было связано с его предыдущей травмой, которую он получил в Лиссабоне. Он замечательно потрудился, чтобы сыграть сегодня. Учитывая результат и его самочувствие, мы решили заменить его", — цитирует Артету Evening Standard.