Артета объяснил замену Габриэля против "Вест Хэма"

Габриэль Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил замену защитника Габриэля Магальяэса в перерыве матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма".

Будучи вынужденно замененным против "Спортинга" в Лиге Чемпионов несколькими днями ранее, Габриэль вышел в стартовом составе на дерби против "Вест Хэма" на Лондонском стадионе в субботу.

Именно Габриэль открыл счет на 10-й минуте, а в концовке тайма 26-летний бразилец заработал пенальти, благодаря которому "канониры" сделали счет 2:5, продержавшийся до финального свистка.

После этого Артета решил заменить Габриэля, дабы не рисковать ключевым игроком в преддверии противостояния с "Манчестер Юнайтед".

"Это было связано с его предыдущей травмой, которую он получил в Лиссабоне. Он замечательно потрудился, чтобы сыграть сегодня. Учитывая результат и его самочувствие, мы решили заменить его", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Артета, Вест Хэм, Габриэль, Премьер-Лига, травмы

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2024 07:00

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