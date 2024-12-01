13-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 1 декабря, четырьмя поединками завершится 13-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — АСТОН ВИЛЛА 16:30 Онлайн-трансляция Прогноз



Только 41% своих очков в этом сезоне Премьер-Лиги "Челси" набрал дома — меньше всех в дивизионе. "Астон Вилла" не знает побед уже семь матчей кряду во всех соревнованиях (3 ничьи, 4 поражения). "Вилланы" выиграли оба последних выезда к "синим" в Премьер-Лиге, ни разу не пропустив.



"Челси" надеется на выздоровление к воскресенью Мало Гюсто и Педру Нету.



Полузащитник "Виллы" Амаду Онана залечил свою стопу, из-за которой пропустил два последних матча. Джейкоб Рэмси остается в лазарете.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЭВЕРТОН 16:30 Онлайн-трансляция Прогноз



У "Манчестер Юнайтед" еще никогда не было так мало очков после 12 первых матчей в сезоне Премьер-Лиги, как сейчас (16). "Эвертон" проиграл только один из восьми последних поединков чемпионата, хотя эту кампанию начал с четырех поражений подряд. "Ириски" одержали лишь две победы в 32 выездах к "красным дьяволам" в Премьер-Лиге.



К тренировкам с "Юнайтед" вернулись защитники Харри Магуайр и Лисандро Мартинес. Джонни Эванс под вопросом.



Нападающие "Эвертона" Армандо Бройя и Юссеф Шермити залечили свои травмы и уже сыграли за резерв. Шеймус Коулмен возобновил тренировки, но его форма тоже вызывает вопросы. Джеймс Гарнер и Тим Айрогбунам остаются в лазарете.



ТОТТЕНХЭМ — ФУЛХЭМ 16:30



В семи последних матчах Премьер-Лиги "Тоттенхэм" чередовал победы с поражениями, в прошлый уикенд разгромив "Манчестер Сити" со счетом 0:4. "Фулхэм" забивает уже 11 поединков кряду в чемпионате. "Шпоры" уступили лишь однажды в 14 последних домашних встречах с "дачниками" в высшем дивизионе — 0:1 в марте 2013, когда единственный гол против своего бывшего клуба забил Димитар Бербатов (3 ничьи, 10 поражений).



Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро не успевает залечить палец стопы к воскресенью, но Доминик Соланке в порядке. Фрэйзер Форстер, подменяющий травмированного Гульельмо Викарио на воротах, выйдет на матч Премьер-Лиги впервые с марта 2023. Родриго Бентанкур по-прежнему дисквалифицирован.



"Фулхэм" устроит фитнес-тесты для Райана Сессеньона и Сандера Берге. Йоаким Андерсен, Хорхе Куэнка и Харрисон Рид травмированы.



ЛИВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:00



"Ливерпуль" начинал этот уикенд с восемью очками отрыва на вершине таблицы — только у "Манчестер Юнайтед" было преимущество больше на данной стадии сезона Премьер-Лиги (9 очков в сезоне 1993/94). "Манчестер Сити" не знает побед уже шесть матчей кряду во всех соревнованиях (5 поражений, 1 ничья). "Горожане" пропускали в каждой из 11 последних встреч с "красными" во всех соревнованиях.



"Ливерпуль" на несколько недель лишился защитников Ибраимы Конате и Конора Брэдли. Трент Александер-Арнольд решил проблемы с задней поверхностью бедра и готов выйти в старте.



В лазарете "Сити" остаются Джон Стоунс, Родри, Матео Ковачич, Жереми Доку и Оскар Бобб.