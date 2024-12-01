Сака: "Мне нужно продолжать в том же духе"

Вингер "Арсенала" Букайо Сака заявил, что не собирается успокаиваться на 10 результативных передачах в этом сезоне Премьер-Лиги.

В субботу Сака помог "Арсеналу" разгромить "Вест Хэм" со счетом 2:5, став первым в этом сезоне игроком с двузначным количеством "ассистов" в топ-5 европейских лиг.



Сака доволен, как идут дела у него и команды, но останавливаться не собирается, особенно когда у "канониров" на носу домашний матч против "Манчестер Юнайтед".



"Пока что я счастлив, но, знаете, мне нужно продолжать. Я не могу предаваться самоуспокоенности. Это длинный сезон, и на дворе только ноябрь, поэтому мне нужно продолжать в том же духе".



"Это было очень весело. Мы забили много голов и получили удовольствие. Мы сыграли таким образом несколько последних матчей, забив много голов. Мы в хорошей форме, у нас высокая уверенность в себе, и мы наслаждаемся своей игрой".



"Сейчас мы набрали хороший ход, мы действительно хорошо провели три последних матча — дело не только в результатах, но и в том, как мы сыграли, поэтому мы счастливы, мы уверены в себе, и мы используем в следующем матче, который будет большим".



"У нас хорошее предчувствие, мы ощущаем себя готовыми и уверенными, поэтому вперед!" — цитирует Сака официальный веб-сайт "Арсенала".