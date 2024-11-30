Бывший вингер "Арсенала" Тео Уолкотт сравнил игроков "Вест Хэма" с "манекенами" в матче Премьер-Лиги против "канониров".

В субботу "Вест Хэм" потерпел домашнее поражение 2:5 от "Арсенала", все пять голов пропустив уже в первом тайме.



Оборонительная игра "молотобойцев", особенно в эпизоде с голом Леандро Троссарда, произвела неизгладимое впечатление на Уолкотта.



"Мы уже говорили о связи, которая существует между Сака и Эдегором. Это великолепно, что он (Эдегор) просто знает, куда будет совершать свой рывок Сака".



"Это тренировочный гол. Временами было ощущение, что они играют против манекенов. Вы четко можете видеть, каким образом они задумали разыграть мяч", — сообщил Уолкотт в эфире Sky Sports.