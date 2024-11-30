"Арсенал" разгромил "Вест Хэм" и вышел на второе место

Габриэль Магальяэс Уничтожив своего соперника уже в первом тайме, "Арсенал" отпраздновал победу 2:5 на поле "Вест Хэма" и поднялся на второе место в Премьер-Лиге.

Стартовый состав "молотобойцев" не изменился по сравнению с победой 0:2 над "Ньюкаслом" в понедельник. Отбывший дисквалификацию Эдсон Альварес начал матч в запасе.

Габриэль Магальэяс залечил свою болячку и сохранил место в старте "канониров", но Томас Партей и Габриэль Мартинелли были заменены на Жоржиньо и Леандро Троссарда.

В начале матча "Арсенал" безраздельно владел мячом, но моментов не создавал, ударов не наносил.

Открыть счет гостям помогло стандартное положение. На 10-й минуте Букайо Сака подал угловой, а Габриэль сыграл на опережение и совершенно без сопротивления головой скинул мяч в ворота — 0:1.

На 17-й минуте хозяева ответили выходом один на один Крисенсио Саммервилла, который подсек мяч перед Давидом Райей, однако из-за офсайда гол не был засчитан.

"Канониры" были хороши и на 27-й минуте удвоили свое преимущество. Сыграв в стенку с Мартином Эдегором, Сака получил ответную передачу на краю штрафной, после чего выложил мяч как на блюдечке для Троссарда — 0:2.

На 32-й минуте Сака нарвался на фол со стороны Лукаса Пакеты в штрафной, и Эдегор превосходно исполнил нзначенный пенальти — 0:3.

На 36-й минуте Макс Килмен не смог прервать длинную передачу на Кая Хаверца, который вышел один на один и закатил мяч в ворота — 0:4.

Правда, хоронить "Вест Хэм" было рано. На 38-й минуте Карлос Солер сделал роскошную передачу в штрафную на рывок Аарона Ван-Биссаки, который поспешил пробить по воротам — 1:4.

Спустя две минуты "молотобойцы" отыграли еще один гол. Эмерсон Палмери ударом со штрафного обвел стенку и с отскоком от перекладины поразил ворота — 2:4.

Концовка лихого первого тайма была отмечена тем, что Лукаш Фабиански, пытаясь добраться до верхового мяча, ударил Габриэля по голове. Был назначен пенальти, который реализовал Сака — 2:5.

Было сложно ожидать продолжения банкета после столь феерических 45 минут. Во втором тайме "Арсенал" остепенился, позволил сопернику подержать мяч, но и только.

"Вест Хэм" не опускал рук, но реальных шансов забить у хозяев практически не было, если не считать промах Данни Ингса в компенсированное время. Все сложилось так, как и нужно было гостям.

Два пропущенных голах несколько подпортили впечатление от игры "Арсенала", но в целом "канониры" просто разорвали своего соперника.

"Вест Хэм" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2024 22:30

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. sausage 30.11.2024 23:11 # sausage
    Правящая партия в Грузии и избранный народом парламент решил, что у них свой путь развития. И тут же пиндосы разорались, что это не демократично, давай рвать отношения и тд. И почему госдеп всегда за кипишь и беспорядки, похуй против президента или против парламента, главное, чтобы не за собственные интересы?

    (ответить)

  2. narcot 30.11.2024 22:51 # narcot
    оруууууууууууууу


    30.11.2024 22:28 #
    dexter

    Матч говна. Такое чувство, как будто Вулвз- Саут посмотрел.
    (ответить)

    30.11.2024 22:30 #
    takernotagiver

    Говно было в матче Ливера против Саутгемптона)
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    30.11.2024 22:34 #
    dexter

    Не гори, я про БД - Баварию.

    (ответить)

  3. narcot 30.11.2024 22:49 # narcot
    вы подорвали пуканира


    Последние комментарии takernotagiver в новостях
    Охренеть. У Тоттенхэма разница 27-13, но они 8 в таблице. Арсенал помимо Артурика имеет ещё разницу 26-14 и Арсенал на втором месте пока))))) от 30.11.2024 22:40

    Тоттенхэм 27 голов забил. Арсенал 26 от 30.11.2024 22:38

    Все ссут на Артурика) от 30.11.2024 22:36

    Пенсам надо обыгрывать Виллу с разницей в три мяча, чтоб Артурик не плакал) от 30.11.2024 22:33

    Говно было в матче Ливера против Саутгемптона) от 30.11.2024 22:30

    Если.Челси сыграл бы как Арсенал сегодня, Артурик уже бы тронами их забросал и назвал лучшей командой галактики. А я просто порадуюсь за результат и буду ждать следующего матча. от 30.11.2024 22:25

    Знатная порка на Эмирейтс тогда была. Артурик все глаза выплакал) от 30.11.2024 22:09

    Число забитых мячей Арсеналом Вест Хэму навевает приятные воспоминания о ебле пенсов на Эмирейтс в прошлом сезоне) от 30.11.2024 22:08

    Источник: http://fapl.ru/users/takernotagiver/

    (ответить)

  4. bemba 30.11.2024 22:47 # bemba
    сук к сожалению бай-бай топ 4, ребятулечки(((
    уже не вернемся туда в этом сезоне, скрин нахой
    спасибо канеш енцо хуеске, что дал нам помечтать пару туриков
    но изи календарь закончился и наступила жестокая реальность...
    это гг, ребятулечки, хоть попку горожан понюхаем до завтра
    есть чуечка, что вообще из топ 6 скоро вылетим. Быть добру, братишки, хо быть...

    (ответить)

  5. alexomck 30.11.2024 22:45 # alexomck
    Уаттара гоооол!!!

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  6. dexter 30.11.2024 22:41 # dexter
    Ля, вот чем раньше Бундеслига привлекала - есть Бавария и все остальные. Причем мюнхенцы доказывали свой уровень в ЛЧ. Раньше был какой то драйв в БЛ, когда выскочки типа БД, могли попустить Баварию на их же поле, после того, как Баварка попустит какой нибудь Арсенал или Барсу. А ща - унылое говно 1-1, никакого драйва.

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  7. takernotagiver 30.11.2024 22:40 # takernotagiver
    Охренеть. У Тоттенхэма разница 27-13, но они 8 в таблице. Арсенал помимо Артурика имеет ещё разницу 26-14 и Арсенал на втором месте пока)))))

    (ответить)

  8. bembo 30.11.2024 22:39 # bembo
    ЧЕЛСИ ЛУЧШИЙ КЛУБ В МИРЕ
    ОФИШИАЛ
    ОБОЖАЮ ЭТОТ РАЙ НА ЗЕМЛЕ)))))))))))))

    ЕСЛИ Я УМРУ, ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ПЛИЗКИ НА СТЭМФОРД БРИДЖ ПОД ГИМН УКРАИНЫ)

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  9. asrman87 30.11.2024 22:38 # asrman87
    ливерпулька трепещи

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  10. brown-ale 30.11.2024 22:38 # brown-ale
    Арсенал вышел из кризиса. Дело за Ман Сити.

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  11. kanoniru-poker 30.11.2024 22:38 # kanoniru-poker
    Пока Русик лил слезы от того сколько залетело молоткам мы с поциками как обычно ссали на ротан его толстой женушке на глазах у его дауна сыночка))

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  12. raven4uk 30.11.2024 22:36 # raven4uk
    Ребята молодцы, все решили в первом тайме и во втором особо не напрягались.

    Сака и Одегор - два монстра.

    (ответить)

  13. bembo 30.11.2024 22:36 # bembo
    30.11.2024 22:28 #
    dexter

    Матч говна. Такое чувство, как будто Вулвз- Саут посмотрел.
    (ответить)

    30.11.2024 22:30 #
    takernotagiver

    Говно было в матче Ливера против Саутгемптона)
    (ответить)

    30.11.2024 22:34 #
    dexter

    Не гори, я про БД - Баварию.

    Источник: http://fapl.ru/posts/111513/?c=1

    (ответить)

  14. takernotagiver 30.11.2024 22:36 # takernotagiver
    Все ссут на Артурика)

    (ответить)

  15. lovrentiy 30.11.2024 22:36 # lovrentiy
    Да уж, у Арсенала лучшая атака на данный момент в АПЛ.

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  16. redwhitegun 30.11.2024 22:35 # redwhitegun
    Второй тайм на спокухе докатали полурезервом, оно и понятно - результат сделан а этими костоломами бодаться нахуй надо лишний раз. Жаль только пропустили двушку...

    (ответить)

  17. bembo 30.11.2024 22:34 # bembo
    30.11.2024 22:26 #
    wengerrrro

    за 100к в неделю, е6лан?
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    30.11.2024 22:30 # удалить
    bembo

    норм слился
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    30.11.2024 22:33 #
    alexomck

    Вытри лицо своё теперь:)

    Источник: http://fapl.ru/posts/111513/?c=1



    вы только посмотрите как сещерка за своих заднеприводных друзей впрягается аххахахахаха сук ору с этой мыши))))

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  18. dentinho 30.11.2024 22:34 # dentinho
    Это тебе не обосанные рентбои членси и не хайденхаймы обыгрывать))

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  19. takernotagiver 30.11.2024 22:33 # takernotagiver
    Пенсам надо обыгрывать Виллу с разницей в три мяча, чтоб Артурик не плакал)

    (ответить)

  20. bembo 30.11.2024 22:33 # bembo
    позорный пидорнал

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