"Арсенал" разгромил "Вест Хэм" и вышел на второе место
Уничтожив своего соперника уже в первом тайме, "Арсенал" отпраздновал победу 2:5 на поле "Вест Хэма" и поднялся на второе место в Премьер-Лиге.
Стартовый состав "молотобойцев" не изменился по сравнению с победой 0:2 над "Ньюкаслом" в понедельник. Отбывший дисквалификацию Эдсон Альварес начал матч в запасе.
Габриэль Магальэяс залечил свою болячку и сохранил место в старте "канониров", но Томас Партей и Габриэль Мартинелли были заменены на Жоржиньо и Леандро Троссарда.
В начале матча "Арсенал" безраздельно владел мячом, но моментов не создавал, ударов не наносил.
Открыть счет гостям помогло стандартное положение. На 10-й минуте Букайо Сака подал угловой, а Габриэль сыграл на опережение и совершенно без сопротивления головой скинул мяч в ворота — 0:1.
На 17-й минуте хозяева ответили выходом один на один Крисенсио Саммервилла, который подсек мяч перед Давидом Райей, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
"Канониры" были хороши и на 27-й минуте удвоили свое преимущество. Сыграв в стенку с Мартином Эдегором, Сака получил ответную передачу на краю штрафной, после чего выложил мяч как на блюдечке для Троссарда — 0:2.
На 32-й минуте Сака нарвался на фол со стороны Лукаса Пакеты в штрафной, и Эдегор превосходно исполнил нзначенный пенальти — 0:3.
На 36-й минуте Макс Килмен не смог прервать длинную передачу на Кая Хаверца, который вышел один на один и закатил мяч в ворота — 0:4.
Правда, хоронить "Вест Хэм" было рано. На 38-й минуте Карлос Солер сделал роскошную передачу в штрафную на рывок Аарона Ван-Биссаки, который поспешил пробить по воротам — 1:4.
Спустя две минуты "молотобойцы" отыграли еще один гол. Эмерсон Палмери ударом со штрафного обвел стенку и с отскоком от перекладины поразил ворота — 2:4.
Концовка лихого первого тайма была отмечена тем, что Лукаш Фабиански, пытаясь добраться до верхового мяча, ударил Габриэля по голове. Был назначен пенальти, который реализовал Сака — 2:5.
Было сложно ожидать продолжения банкета после столь феерических 45 минут. Во втором тайме "Арсенал" остепенился, позволил сопернику подержать мяч, но и только.
"Вест Хэм" не опускал рук, но реальных шансов забить у хозяев практически не было, если не считать промах Данни Ингса в компенсированное время. Все сложилось так, как и нужно было гостям.
Два пропущенных голах несколько подпортили впечатление от игры "Арсенала", но в целом "канониры" просто разорвали своего соперника.
"Вест Хэм" — "Арсенал". Отчет о матче
30.11.2024 22:30
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Последние комментарии:
Правящая партия в Грузии и избранный народом парламент решил, что у них свой путь развития. И тут же пиндосы разорались, что это не демократично, давай рвать отношения и тд. И почему госдеп всегда за кипишь и беспорядки, похуй против президента или против парламента, главное, чтобы не за собственные интересы?
(ответить)
оруууууууууууууу
30.11.2024 22:28 #
dexter
Матч говна. Такое чувство, как будто Вулвз- Саут посмотрел.
(ответить)
30.11.2024 22:30 #
takernotagiver
Говно было в матче Ливера против Саутгемптона)
(ответить)
30.11.2024 22:34 #
dexter
Не гори, я про БД - Баварию.
(ответить)
вы подорвали пуканира
Последние комментарии takernotagiver в новостях
Охренеть. У Тоттенхэма разница 27-13, но они 8 в таблице. Арсенал помимо Артурика имеет ещё разницу 26-14 и Арсенал на втором месте пока))))) от 30.11.2024 22:40
Тоттенхэм 27 голов забил. Арсенал 26 от 30.11.2024 22:38
Все ссут на Артурика) от 30.11.2024 22:36
Пенсам надо обыгрывать Виллу с разницей в три мяча, чтоб Артурик не плакал) от 30.11.2024 22:33
Говно было в матче Ливера против Саутгемптона) от 30.11.2024 22:30
Если.Челси сыграл бы как Арсенал сегодня, Артурик уже бы тронами их забросал и назвал лучшей командой галактики. А я просто порадуюсь за результат и буду ждать следующего матча. от 30.11.2024 22:25
Знатная порка на Эмирейтс тогда была. Артурик все глаза выплакал) от 30.11.2024 22:09
Число забитых мячей Арсеналом Вест Хэму навевает приятные воспоминания о ебле пенсов на Эмирейтс в прошлом сезоне) от 30.11.2024 22:08
Источник: http://fapl.ru/users/takernotagiver/
(ответить)
сук к сожалению бай-бай топ 4, ребятулечки(((
уже не вернемся туда в этом сезоне, скрин нахой
спасибо канеш енцо хуеске, что дал нам помечтать пару туриков
но изи календарь закончился и наступила жестокая реальность...
это гг, ребятулечки, хоть попку горожан понюхаем до завтра
есть чуечка, что вообще из топ 6 скоро вылетим. Быть добру, братишки, хо быть...
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Уаттара гоооол!!!
(ответить)
Ля, вот чем раньше Бундеслига привлекала - есть Бавария и все остальные. Причем мюнхенцы доказывали свой уровень в ЛЧ. Раньше был какой то драйв в БЛ, когда выскочки типа БД, могли попустить Баварию на их же поле, после того, как Баварка попустит какой нибудь Арсенал или Барсу. А ща - унылое говно 1-1, никакого драйва.
(ответить)
Охренеть. У Тоттенхэма разница 27-13, но они 8 в таблице. Арсенал помимо Артурика имеет ещё разницу 26-14 и Арсенал на втором месте пока)))))
(ответить)
ЧЕЛСИ ЛУЧШИЙ КЛУБ В МИРЕ
ОФИШИАЛ
ОБОЖАЮ ЭТОТ РАЙ НА ЗЕМЛЕ)))))))))))))
ЕСЛИ Я УМРУ, ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ПЛИЗКИ НА СТЭМФОРД БРИДЖ ПОД ГИМН УКРАИНЫ)
(ответить)
ливерпулька трепещи
(ответить)
Арсенал вышел из кризиса. Дело за Ман Сити.
(ответить)
Пока Русик лил слезы от того сколько залетело молоткам мы с поциками как обычно ссали на ротан его толстой женушке на глазах у его дауна сыночка))
(ответить)
Ребята молодцы, все решили в первом тайме и во втором особо не напрягались.
Сака и Одегор - два монстра.
(ответить)
30.11.2024 22:28 #
dexter
Матч говна. Такое чувство, как будто Вулвз- Саут посмотрел.
(ответить)
30.11.2024 22:30 #
takernotagiver
Говно было в матче Ливера против Саутгемптона)
(ответить)
30.11.2024 22:34 #
dexter
Не гори, я про БД - Баварию.
Источник: http://fapl.ru/posts/111513/?c=1
(ответить)
Все ссут на Артурика)
(ответить)
Да уж, у Арсенала лучшая атака на данный момент в АПЛ.
(ответить)
Второй тайм на спокухе докатали полурезервом, оно и понятно - результат сделан а этими костоломами бодаться нахуй надо лишний раз. Жаль только пропустили двушку...
(ответить)
30.11.2024 22:26 #
wengerrrro
за 100к в неделю, е6лан?
(ответить)
30.11.2024 22:30 # удалить
bembo
норм слился
(ответить)
30.11.2024 22:33 #
alexomck
Вытри лицо своё теперь:)
Источник: http://fapl.ru/posts/111513/?c=1
вы только посмотрите как сещерка за своих заднеприводных друзей впрягается аххахахахаха сук ору с этой мыши))))
(ответить)
Это тебе не обосанные рентбои членси и не хайденхаймы обыгрывать))
(ответить)
Пенсам надо обыгрывать Виллу с разницей в три мяча, чтоб Артурик не плакал)
(ответить)
позорный пидорнал
(ответить)
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