"Арсенал" разгромил "Вест Хэм" и вышел на второе место

Уничтожив своего соперника уже в первом тайме, "Арсенал" отпраздновал победу 2:5 на поле "Вест Хэма" и поднялся на второе место в Премьер-Лиге.

Стартовый состав "молотобойцев" не изменился по сравнению с победой 0:2 над "Ньюкаслом" в понедельник. Отбывший дисквалификацию Эдсон Альварес начал матч в запасе.



Габриэль Магальэяс залечил свою болячку и сохранил место в старте "канониров", но Томас Партей и Габриэль Мартинелли были заменены на Жоржиньо и Леандро Троссарда.



В начале матча "Арсенал" безраздельно владел мячом, но моментов не создавал, ударов не наносил.



Открыть счет гостям помогло стандартное положение. На 10-й минуте Букайо Сака подал угловой, а Габриэль сыграл на опережение и совершенно без сопротивления головой скинул мяч в ворота — 0:1.



На 17-й минуте хозяева ответили выходом один на один Крисенсио Саммервилла, который подсек мяч перед Давидом Райей, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



"Канониры" были хороши и на 27-й минуте удвоили свое преимущество. Сыграв в стенку с Мартином Эдегором, Сака получил ответную передачу на краю штрафной, после чего выложил мяч как на блюдечке для Троссарда — 0:2.



На 32-й минуте Сака нарвался на фол со стороны Лукаса Пакеты в штрафной, и Эдегор превосходно исполнил нзначенный пенальти — 0:3.



На 36-й минуте Макс Килмен не смог прервать длинную передачу на Кая Хаверца, который вышел один на один и закатил мяч в ворота — 0:4.



Правда, хоронить "Вест Хэм" было рано. На 38-й минуте Карлос Солер сделал роскошную передачу в штрафную на рывок Аарона Ван-Биссаки, который поспешил пробить по воротам — 1:4.



Спустя две минуты "молотобойцы" отыграли еще один гол. Эмерсон Палмери ударом со штрафного обвел стенку и с отскоком от перекладины поразил ворота — 2:4.



Концовка лихого первого тайма была отмечена тем, что Лукаш Фабиански, пытаясь добраться до верхового мяча, ударил Габриэля по голове. Был назначен пенальти, который реализовал Сака — 2:5.



Было сложно ожидать продолжения банкета после столь феерических 45 минут. Во втором тайме "Арсенал" остепенился, позволил сопернику подержать мяч, но и только.



"Вест Хэм" не опускал рук, но реальных шансов забить у хозяев практически не было, если не считать промах Данни Ингса в компенсированное время. Все сложилось так, как и нужно было гостям.



Два пропущенных голах несколько подпортили впечатление от игры "Арсенала", но в целом "канониры" просто разорвали своего соперника.



"Вест Хэм" — "Арсенал". Отчет о матче