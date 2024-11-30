Каррагер изменил свой прогноз насчет "Челси" и "Тоттенхэма"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер ожидает, что "Челси" попадет в топ-4 Премьер-Лиги в этом сезоне, а "Тоттенхэм" — нет.

До старта сезона Каррагер прогнозировал "Тоттенхэму" место в первой четверке, тогда как "Челси" ставил ниже. Однако первые матчи заставили Джейми скорректировать свое предсказание.



"Думаю, "Тоттенхэму" немного не хватит для попадания в топ-4, но дело не столько в них самих. Просто "Челси" выглядит так ярко на старте сезона — и гораздо лучше, чем я думал".



"Поэтому я больше ставлю на "Челси". Я не могу представить, что они останутся за пределами топ-4. Они рано вылетели из Кубка Лиги, а в европейском соревновании они играют против очень посредственных команд, что позволяет Мареске играть вторым составом".



"Так что мне сложно не включить "Челси" в мою топ-4. Я поменяю "Тоттенхэм" на "Челси" в своем прогнозе. Просто "Тоттенхэм" нестабилен, хотя они и лучше, чем в прошлом сезоне, когда "Тоттенхэм" был на вершине таблицы и выдал лучший старт за долгое время".



"Но это типичный "Тоттенхэм". Ты никогда не можешь быть уверен, какого рода игру они покажут. Будет эта игра вроде победы 0:4 над "Манчестер Сити" или вроде поражения 1:0 от "Кристал Пэлас"? Я ставлю на то, что "Тоттенхэм" займет пятое место. Я не вижу их в зоне Лиги Чемпионов", — сообщил Каррагер Sky Sports.