Каземиро поведал, что отдал свою медаль победителя Кубка Англии Маласиа

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро поведал, что отдал свою медаль победителя Кубка Англии партнеру по команде Тиреллу Маласиа.

Маласиа целиком пропустил прошлый сезон, поэтому в мае, когда "Юнайтед" победил "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии, организаторы не предусмотрели награду для Тирелла.



Каземиро попытался это исправить, чтобы голландский защитник почувствовал себя частью команды.



"Я не знаю, говорил ли Маласиа об этом, но это правда, что я отдал ему свою медаль. Он не сыграл ни одного матча в том сезоне и не хотел подниматься на сцену".



"Для него не было медали, поэтому я отдал ему свою. Он является частью команды, и мы рассчитываем на него. И хотя он не играет в этом сезоне, мы любим его, мы нуждаемся в нем, а ему нужна наша любовь", — цитирует Каземиро Daily Mirror.