"Вулверхэмптон" предложит новый контракт Кунье

"Вулверхэмптон" предложит новый контракт на улучшенных условиях своему нападающему Матеусу Кунье.

Кунья выступает за "Вулверхэмптон" после своего перехода из "Атлетико" в январе 2023. Сперва Матеус был арендован, а затем выкуплен за 44 миллиона фунтов.



Кунья проявил себя самым важным игроков "Вулверхэмптона" в этот кризисный период на старте нового сезона, забив семь голов в 12 первых матчах Премьер-Лиги.



В прессе даже появились слухи об интересе к 25-летнему бразильцу со стороны "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед", однако The Telegraph утверждает, что "волки" не продадут своего бомбардира в январе.



Клуб с "Молинью" надеется оградить Кунью от интереса других клубов, предложив Матеусу новый роскошный контракт.