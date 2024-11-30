"Вулверхэмптон" предложит новый контракт Кунье
"Вулверхэмптон" предложит новый контракт на улучшенных условиях своему нападающему Матеусу Кунье.
Кунья выступает за "Вулверхэмптон" после своего перехода из "Атлетико" в январе 2023. Сперва Матеус был арендован, а затем выкуплен за 44 миллиона фунтов.
Кунья проявил себя самым важным игроков "Вулверхэмптона" в этот кризисный период на старте нового сезона, забив семь голов в 12 первых матчах Премьер-Лиги.
В прессе даже появились слухи об интересе к 25-летнему бразильцу со стороны "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед", однако The Telegraph утверждает, что "волки" не продадут своего бомбардира в январе.
Клуб с "Молинью" надеется оградить Кунью от интереса других клубов, предложив Матеусу новый роскошный контракт.
30.11.2024 20:00
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