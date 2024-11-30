Ван Дейк надеется, что его опыт поможет "Ливерпулю" выиграть Премьер-Лигу

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк надеется, что его опыт поможет "красным" удержаться на вершине Премьер-Лиги к финишу сезона.

В преддверии домашнего противостояния с "Манчестер Сити" в воскресенье "Ливерпуль" имеет восемь очков преимущества над своим конкурентом.



Ван Дейку уже неоднократно доводилось соперничать с "Сити" за титул, и 33-летний голландец надеется использовать накопленный опыт.



"Разумеется, опыт помогает. И, по моим ощущениям, он должен помочь".



"Если вы играете за "Ливерпуль", у вас всегда есть эти ожидания (насчет титула). Спросите любого в Премьер-Лиге — они были бы счастливы находиться в нашем положении на данной стадии сезона, с восемью очками отрыва. Я хочу побеждать везде, где я участвую".



"Я играю не просто ради участия. Я хочу быть успешным, и я играю матчи на победу. Я хочу быть успешным в конце сезона".



"Мы попытаемся. Мы поборемся за титул, и я надеюсь, мы насладимся процессом. У нас будут сложные моменты и матчи, которые мы сыграли хорошо. Но мы хотим найти способ выигрывать каждый матч. И если ты готов страдать, готов терпеть и преодолевать эти сложные моменты, тогда это может быть очень особенный сезон. Но мы посмотрим. Думаю, мы просто должны наслаждаться этим приключением", — сообщил Ван Дейк Daily Mirror.