Ван Дейк надеется, что его опыт поможет "Ливерпулю" выиграть Премьер-Лигу

Виргил Ван Дейк Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк надеется, что его опыт поможет "красным" удержаться на вершине Премьер-Лиги к финишу сезона.

В преддверии домашнего противостояния с "Манчестер Сити" в воскресенье "Ливерпуль" имеет восемь очков преимущества над своим конкурентом.

Ван Дейку уже неоднократно доводилось соперничать с "Сити" за титул, и 33-летний голландец надеется использовать накопленный опыт.

"Разумеется, опыт помогает. И, по моим ощущениям, он должен помочь".

"Если вы играете за "Ливерпуль", у вас всегда есть эти ожидания (насчет титула). Спросите любого в Премьер-Лиге — они были бы счастливы находиться в нашем положении на данной стадии сезона, с восемью очками отрыва. Я хочу побеждать везде, где я участвую".

"Я играю не просто ради участия. Я хочу быть успешным, и я играю матчи на победу. Я хочу быть успешным в конце сезона".

"Мы попытаемся. Мы поборемся за титул, и я надеюсь, мы насладимся процессом. У нас будут сложные моменты и матчи, которые мы сыграли хорошо. Но мы хотим найти способ выигрывать каждый матч. И если ты готов страдать, готов терпеть и преодолевать эти сложные моменты, тогда это может быть очень особенный сезон. Но мы посмотрим. Думаю, мы просто должны наслаждаться этим приключением", — сообщил Ван Дейк Daily Mirror.




Метки Ван Дейк, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2024 19:00

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  1. hachidlo 30.11.2024 19:56 # hachidlo
    В прошлый раз, чтобы Ливерпулю выиграть Премьер-Лигу, миру пришлось столкнуться с мором. Даже страшно представить, что нас может ждать в следующем году...

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  2. liverpool888 30.11.2024 19:49 # liverpool888
    Альфа.

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