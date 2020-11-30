Зиркзее рвется в "Ювентус"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее хочет перейти в итальянский "Ювентус" в зимнее трансферное окно.

Зиркзее только минувшим летом был куплен "Юнайтед" у "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов. Джошуа отличился уже в своем дебюте за "красных дьяволов", но с тех пор больше не забивает.



Слухи о том, что Зиркзее может вернуться в Серию А, регулярно появлялись в последние недели, а теперь и издание La Gazzetta dello Sport сватает Джошуа назад в Италию.



Утверждается, что Зиркзее хочет воссоединиться со своим бывшим наставником по "Болонье" Тиаго Моттой, который с этого сезона тренирует "Ювентус".



"Ювентус" предпочел бы арендовать 23-летнего голландца в январе, однако в данный момент неясно, насколько это устраивает "Юнайтед".



Как и "Ювентус", "Юнайтед" испытывает дефицит центральных нападающих. Если Зиркзее уйдет только в аренду, "дьяволы" не смогут купить другого форварда из-за связанных с финансовым фейр-плей ограничений.