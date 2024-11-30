Аморим рассказал, что посещал психолога, готовясь стать тренером

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признался, что посещал психолога, готовясь к тренерской карьере.

Уже в 39 лет Амориму довелось возглавить "Юнайтед", однако Рубен чувствует себя готовым к этому испытанию.



По словам Аморима, он начал заранее готовиться к тренерской работе, восполняя свои знания с помощью учебного заведения, а также работая над своей психологией.



"Думаю, "Юнайтед" изменит мою жизнь, но не изменит меня. Каждый говорит, что это изменит меня. Нет, это не изменит меня".



"Конечно, если что-нибудь случится, я буду некоторое время расстроен, но я знаю, что реабилитируюсь. Однако я верю, что мы будем успешны. Я чувствую уверенность, но если вы хотите правду, то я расслаблен и буду в порядке, что бы ни случилось".



"Мне не стыдно говорить, что я проходил терапию, посещал психолога. Думаю, это очень помогает, потому что я готовился к завершению игровой карьеры и хотел попробовать другие вещи, хотел подготовиться к карьере тренера".



"Также я посещал университет, потому что я был футболистом, и иногда футболист думает, что знает все в футболе и готов к вызовам в качестве тренера. Но мы должны учиться различным вещами в плане психологии, в плане движения игроков, в плане расписания".



"Ты должен знать все насчет нагрузки, тренировок, управления нагрузкой. Ты должен научиться этим вещам, и я пошел в университет, чтобы понять это", — цитирует Аморима Daily Mirror.