"Вест Хэм" хочет купить Шерки в январе

"Вест Хэм" ищет усиление во французской Лиге 1, проявляя интерес к плеймейкеру "Лиона" Райану Шерки.

Минувшим летом "Вест Хэм" потратил на трансферы 130 миллионов фунтов. Некоторые новички вроде Гвидо Родригеса и Луиса Гильерме все еще адаптируются к Премьер-Лиге, тогда как Никлас Фюллькруг никак не может решить свои проблемы со здоровьем.



Однако близится зимнее трансферное окно, и технический директор "Вест Хэма" Тим Штейдтен готов привести новую порцию новичков в команду Хулена Лопетеги.



Как сообщает The Athletic, Штейдтен ищет усиление в Лиге 1, и особый интерес у "Вест Хэма" вызывает Шерки.



Шерки находится на радаре у "Вест Хэма" с декабря 2023, и "молотобойцы" готовы воспользоваться тем, что "Лион" может быть вынужден продать 21-летнего француза и других своих звезд из-за финансовых проблем.



В этом сезоне Шерки забил три гола и отдал три результативные передачи в 12 матчах за "Лион" во всех соревнованиях.