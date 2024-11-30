Сарри считает ошибкой свой уход из "Челси"

Бывший главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что его уход из лондонского клуба был ошибкой.

Сарри провел на тренерском мостике "Челси" только один сезон — 2018/19, по окончании которого Маурицио вернулся на родину в Италию, чтобы возглавить "Ювентус".



Сарри привел "Челси" к третьему месту в Премьер-Лиге, достиг финала Кубка Лиги и выиграл Лигу Европы, и Маурицио чувствует, что ему нужно было продолжить работу.



"Я мог остаться в "Челси". Но я захотел вернуться в Италию, потому что ситуация в "Челси" не была простой. В тот период Абрамовичу не разрешали приезжать в Англию. Я виделся с ним лишь на матчах за рубежом. У нас были телефонные разговоры, но не слишком часто".



"Я ориентировался лишь на Марину (Грановскую). У нас не было спортивного директора, поэтому ситуация была не такой ясной. Поэтому я захотел вернуться в Италию, но то было ошибкой".



"Было бы лучше, если бы я остался. Я слегка переживал из-за ситуации в "Челси", ситуации внутри клуба. Она не было ясна для меня", — цитирует Сарри Daily Mail.