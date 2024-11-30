МЮ планирует отпустить Эриксена в конце сезона
"Манчестер Юнайтед" по-прежнему не собирается продлевать истекающий в конце сезона контракт полузащитника Кристиана Эриксена.
Эриксен выходил в стартовом составе на половину матчей "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, включая дебютный для Рубена Аморима поединок против "Ипсвича" в качестве главного тренера "красных дьяволов".
Однако смена главного тренера в "Юнайтед" никак не изменила планы клуба в отношении 32-летнего датчанина, утверждает Sky Sport Germany.
"Юнайтед" по-прежнему собирается опустить Эриксена свободным агентом, а значит уже с января Кристиан сможет вести переговоры с зарубежными клубами.
Грядущим летом "Юнайтед" надеется основательно укрепить центр поля, планируя пригласить и опорного полузащитника, и центрального полузащитника, и даже плеймейкера.
30.11.2024 14:00
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