Гвардиола заявил, что отсутствие Родри не может быть оправданием для "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не может использовать отсутствие полузащитника Родри как оправдание.

К противостоянию с "Ливерпулем" в воскресенье подопечные Гвардиолы подходят с серией из шести матчей без побед, включая пять поражений.



Спад "Сити" совпал с тяжелой травмой Родри, однако Гвардиола призывает команду найти способ добиваться результата.



"Это не оправдание, что Родри здесь нет. Мы теперь постоянно будем плакаться, что Родри здесь нет? Или что последний месяц у нас не было четырех центральных защитников? Я должен найти решение, и я стараюсь каждый день".



"Мы не можем забывать, что три месяца назад мы становились чемпионами Премьер-Лиги. Мы достигли финала Кубка Англии и четвертьфинала Лиги Чемпионов. Мы должны найти способ выигрывать матчи, тем или иным образом. Не имеет значения, играешь ты хорошо или плохо, важно выигрывать матчи. Мы сделали требл и завоевали четыре титула подряд".



"Думаете, мы всегда играли исключительным образом? Всегда побеждали 5:0? Нет. У нас были плохие матчи, но мы были исключительны", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.