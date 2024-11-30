Аморим не просил МЮ о приобретениях в январе

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим сосредоточен на работе с имеющимися игроками и не просил купить ему кого-либо.

После назначения Аморима пресса принялась наперебой сватать в "Юнайтед" бывших подопечных Рубена по "Спортингу", включая вингера Жеовани Кенда и нападающего Виктора Дьекереш.



Однако Sky Sports может подтвердить, что Аморим пока не просил руководство "Юнайтед" купить ему кого-либо в зимнее трансферное окно.



Аморим все еще находится в процессе знакомства с игроками, доставшимися ему от предшественника. Рубен хочет помочь прибавить тем, кто у него уже есть.