Аморим не просил МЮ о приобретениях в январе
Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим сосредоточен на работе с имеющимися игроками и не просил купить ему кого-либо.
После назначения Аморима пресса принялась наперебой сватать в "Юнайтед" бывших подопечных Рубена по "Спортингу", включая вингера Жеовани Кенда и нападающего Виктора Дьекереш.
Однако Sky Sports может подтвердить, что Аморим пока не просил руководство "Юнайтед" купить ему кого-либо в зимнее трансферное окно.
Аморим все еще находится в процессе знакомства с игроками, доставшимися ему от предшественника. Рубен хочет помочь прибавить тем, кто у него уже есть.
30.11.2024 12:00
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Он просто в а*уе от того, как много потратили денег при Тен Хаге и поэтому ему неловко просить ещё
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