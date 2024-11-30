Босс "Брайтона" подтвердил, что Фергюсон не уйдет в январе
Исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер подтвердил, что нападающий Эван Фергюсон не покинет клуб в январе.
В этом сезоне Фергюсон отметился лишь одним появлением в стартовом составе "Брайтона" в рамках Премьер-Лиги, на фоне чего появились слухи, что Эван может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
Однако Барбер уверяет, что 20-летний ирландец счастлив в "Брайтоне" и продолжит сражаться за свое место в планах главного тренера Фабиана Хюрцелера.
"Эван является действительно важной частью команды".
"Иногда из странных мест появляются эти вредные слухи, которые подхватывают один-два журналиста и за которыми стоят один-два заинтересованных клуба".
"Но Эван очень счастлив, а мы очень довольны Эваном. Мы ожидаем, что он будет важной частью команды на протяжении сезона".
"К сожалению, мы знаем, что иногда вам нужно игнорировать эти слухи и эту шумиху снаружи", — сообщил Барбер talkSPORT.
30.11.2024 11:00
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