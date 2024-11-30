Владелец "Ковентри" объяснил назначение Лэмпарда

Владелец "Ковентри" из Чемпионшипа Дуг Кинг объяснил свое решение назначить Фрэнка Лэмпарда главным тренером.

На текущей неделе Лэмпард заключил с "Ковентри" контракт на два с половиной года, вернувшись к работе после своего короткого периода в роли временщика в "Челси" в концовке сезона 2022/23.



Помимо "Челси", Лэмпард также тренировал "Дерби" и "Эвертон", и Кинг чувствует, что его клуб может стать той возможностью, которую искал Фрэнк.



"Как вы знаете, свою тренерскую карьеру Фрэнк начинал в Чемпионшипе. Затем он перебрался в Премьер-Лигу, что тоже хорошо известно".



"Думаю, он накопил большой опыт, и мне нравится, что он готов попробовать снова".



"Все мы сталкивались со множеством проблем в своих карьерах, и этот путь не всегда бывает гладким".



"Я просто чувствую, что он ждал правильной возможности, и мы оказались правильной возможностью в правильное время", — сообщил Кинг talkSPORT.