Гвардиола чувствует, что ему не грозит увольнение

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола убежден, что ему не грозит увольнение, несмотря на ужасные результаты.

Гвардиола проиграл пять из шести последних матчей во всех соревнованиях, шестой завершив вничью. В случае с любым другим тренером Премьер-Лиги медиа бы уже заговорили о возможном увольнении.



Однако Гвардиола чувствует, что своими предыдущими достижениями он обезопасил себя от увольнения. При этом Хосеп всегда готов уйти, если не будет чувствовать, что приносит пользу своему клубу.



"В этом футбольном клубе ты должен побеждать, а если ты не побеждаешь, ты будешь в беде. Я знаю, что люди говорят: Почему это Пеп не в беде, почему Пеп не уволен?" То, чего мы добились за последние восемь лет, дает мне это преимущество".



"Люди полагаются на меня, полагается руководство. Наши последние результаты не являются нормой для больших клубов, но нам нужно принять это. Можете не сомневаться, что я хочу остаться, я хочу исправить это. В момент, когда я перестану позитивно влиять на клуб, на мое мое придет другой. Так должно быть".



"Я хочу возможность попытаться это исправить. Я не хочу бежать. Я просил об этом испытании, и я просил об этой возможности. Я знаю, что мы хотим делать, и я знаю, что нам нужно делать", — цитирует Гвардиолу The Guardian.