Ван Нистелрой собирается подражать Мареске

Главный тренер "Лестера" Рууд Ван Нистелрой заявил, что будет подражать Энцо Мареске на своем новом месте работы.

Накануне Ван Нистелрой, от услуг которого ранее отказался "Манчестер Юнайтед", заключил контракт на два с половиной года с "Лестером".



Перед тем, как согласиться на эту работу, Ван Нистелрой поговорил с Мареской, который в прошлом сезоне выиграл с "Лестером" титул Чемпионшипа, после уйдя в "Челси".



Ван Нистелрой собирается взять за основу работу Марески, добавив к этому собственные идеи.



"Должен сказать, когда возник этот интерес, Энцо был первым, кому я позвонил. Он был так позитивен насчет этой работы. Он абсолютно наслаждался своим пребыванием здесь. Когда слышишь такие вещи, то хочешь быть частью этого клуба".



"Разумеется, когда возник интерес, я позвонил ему и задал подробные вопросы насчет клуба, структур, работающих здесь людей, состава, стадиона, фантов, города, окружения... То был великолепный разговор. С ним всегда приятно поговорить".



"То, как "Лестер" играл при Мареске, выиграв Чемпионшип и выйдя в Премьер-Лигу... Я хочу продолжить эту линию, следуя этой идее игры".



"Я могу взять за основу эти структуры и стиль игры, добавив некоторые новые идеи, но здесь уже есть хороший фундамент. Дальше лишь нужно это улучшать, вместе работая на тренировочном поле и превращая это в набранные очки".



"Иногда соперник будет лучше, но ты должен находить способ выигрывать любой матч. Иногда ты должен больше обороняться и играть на контратаках. Но когда ты можешь, ты должен стараться доминировать и играть в свою игру. Мы будем выходить на каждый матч с одной идеей — победить", — сообщил Ван Нистелрой официальному веб-сайту "Лестера".