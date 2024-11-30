"Ковентри" и "Брайтон" смогут заработать на трансфере Дьекереша

Виктор Дьекереш Владелец "Ковентри" Дуг Кинг назвал два английских клуба, которые смогут обогатиться на трансфере нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша следующим летом.

Дьекереш забил 67 голов в своих 70 матчах за "Спортинг" после своего перехода из "Ковентри" летом 2023.

Ожидается, что после окончания этого сезона "Спортинг" отпустит Дьекереша на повышение, и "Манчестер Юнайтед" с "Арсеналом" значатся среди главных претендентов на 26-летнего шведа.

"Ковентри" как бывший клуб Дьекереша сможет заработать на последующей перепродаже игрока "Спортингом", но определенная доля положена и "Брайтону", с которым Виктор был связан контрактом с 2018 по 2021 год.

"Виктор выступает безумным образом. Переговоры со "Спортингом" были тяжелыми, и если он продолжит свою карьеру где-нибудь еще, мы извлечем выгоду из этого".

"Это не так, что мы затаили дыхание. Мы не управляем их клубом, и мы примем любой исход".

"При этом значительная доля достанется его предыдущему клубу "Брайтону". Каждый думает, что деньги целиком пойдут в казну, но они будут распределены по цепочке".

"Чтобы получить все 100 процентов, эти игроки должны быть из твоей академии", — сообщил Кинг talkSPORT.


Метки Брайтон, Дьекереш, Ковентри, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2024 07:00

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