Владелец "Ковентри" Дуг Кинг назвал два английских клуба, которые смогут обогатиться на трансфере нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша следующим летом.

Дьекереш забил 67 голов в своих 70 матчах за "Спортинг" после своего перехода из "Ковентри" летом 2023.



Ожидается, что после окончания этого сезона "Спортинг" отпустит Дьекереша на повышение, и "Манчестер Юнайтед" с "Арсеналом" значатся среди главных претендентов на 26-летнего шведа.



"Ковентри" как бывший клуб Дьекереша сможет заработать на последующей перепродаже игрока "Спортингом", но определенная доля положена и "Брайтону", с которым Виктор был связан контрактом с 2018 по 2021 год.



"Виктор выступает безумным образом. Переговоры со "Спортингом" были тяжелыми, и если он продолжит свою карьеру где-нибудь еще, мы извлечем выгоду из этого".



"Это не так, что мы затаили дыхание. Мы не управляем их клубом, и мы примем любой исход".



"При этом значительная доля достанется его предыдущему клубу "Брайтону". Каждый думает, что деньги целиком пойдут в казну, но они будут распределены по цепочке".



"Чтобы получить все 100 процентов, эти игроки должны быть из твоей академии", — сообщил Кинг talkSPORT.