Андреас Перейра все еще открыт к переходу в "Марсель"

Полузащитник "Фулхэма" Андреас Перейра заявил, что он все еще открыт к переходу в "Марсель".

Перейра является ключевым игроком "Фулхэма" с момента своего перехода из "Манчестер Юнайтед" в 2022 году. Своей игрой за "дачников" Андреас даже заслужил возвращение в сборную Бразилии.



Минувшим летом переманить 28-летнего Перейру пытался "Марсель". В итоге Андреас остался, но не исключает, что французский клуб еще за ним вернется.



"Мне поступило предложение из-за пределов Англии, из "Марселя". Мы разговаривали, но, к сожалению, не сложилось. В заключительные дни окна также возник интерес со стороны "Ноттингем Форест".



"Это были клубы, подошедшие ближе всего к тому, чтобы подписать меня, но мной интересовалось и много других".



"Было бы очень круто отправиться в "Марсель", учитывая то, как Де Дзерби играет в футбол. Давайте посмотрим, что случится в январе или в конце сезона, будет возможен трансфер или я останусь в "Фулхэме", — цитирует Перейру Evening Standard.