Ван Нистелрой назначен главным тренером "Лестера"

"Лестер" подтвердил назначение бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" Рууда Ван Нистелроя своим новым главным тренером.

Ван Нистелрой заключил с "Лестером" контракт до июня 2027, но к работе приступит только в воскресенье и за выездным матчем Премьер-Лиги против "Брентфорда" в субботу будет наблюдать в качестве зрителя.



Этот сезон Ван Нистелрой начинал ассистентом Эрика Тен Хага в "Юнайтед", за который Рууд в свое время отыграл пять лет в качестве игрока.



После увольнения Тен Хага в конце октября именно Ван Нистелрой принял управление первой командой "Юнайтед". В этой временной роли Рууд провел четыре матча, включая две победы над "Лестером" с общим счетом 8:2.



Ван Нистелрой открыто говорил о своем желании ассистировать Рубену Амориму, но новый главный тренер "Юнайтед" не нашел 48-летнему голландцу места в своем штабе.



Ван Нистелрой был вынужден покинуть "Юнайтед", но ненадолго остался без работы, найдя пристанище в "Лестере", которому потребовался новый рулевой после расставания со Стивом Купером.



Ван Нистелрой уже имеет опыт самостоятельной тренерской работы, завоевав Кубок Голландии и Суперкубок Голландии с ПСВ.



Добавим, дебют Ван Нистелроя на тренерском мостике "Лестера" назначен на следующий вторник, когда на "Кинг Пауэр" пожалует "Вест Хэм" в рамках Премьер-Лиги.