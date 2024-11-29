Ван Нистелрой назначен главным тренером "Лестера"

Рууд Ван Нистелрой "Лестер" подтвердил назначение бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" Рууда Ван Нистелроя своим новым главным тренером.

Ван Нистелрой заключил с "Лестером" контракт до июня 2027, но к работе приступит только в воскресенье и за выездным матчем Премьер-Лиги против "Брентфорда" в субботу будет наблюдать в качестве зрителя.

Этот сезон Ван Нистелрой начинал ассистентом Эрика Тен Хага в "Юнайтед", за который Рууд в свое время отыграл пять лет в качестве игрока.

После увольнения Тен Хага в конце октября именно Ван Нистелрой принял управление первой командой "Юнайтед". В этой временной роли Рууд провел четыре матча, включая две победы над "Лестером" с общим счетом 8:2.

Ван Нистелрой открыто говорил о своем желании ассистировать Рубену Амориму, но новый главный тренер "Юнайтед" не нашел 48-летнему голландцу места в своем штабе.

Ван Нистелрой был вынужден покинуть "Юнайтед", но ненадолго остался без работы, найдя пристанище в "Лестере", которому потребовался новый рулевой после расставания со Стивом Купером.

Ван Нистелрой уже имеет опыт самостоятельной тренерской работы, завоевав Кубок Голландии и Суперкубок Голландии с ПСВ.

Добавим, дебют Ван Нистелроя на тренерском мостике "Лестера" назначен на следующий вторник, когда на "Кинг Пауэр" пожалует "Вест Хэм" в рамках Премьер-Лиги.


Метки Ван Нистелрой, Лестер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2024 23:00

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  1. bembo 30.11.2024 00:05 # bembo
    КРАСИВО

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  2. moder 29.11.2024 23:28 # moder
    Smenit Amorima.

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  3. moneycity 29.11.2024 23:25 # moneycity
    Теперь скузнявая вахтёрша будет смотреть каждый матч Лестера.

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  4. imf-tua 29.11.2024 23:13 # imf-tua
    Лисам удачи. Ну а помойке, сделавшей ставку на цыганского физрука желаю прекратить свое существование. Сил уже нет болеть за это позорище...

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  5. closer 29.11.2024 23:06 # closer
    Теперь ещё и Лестер смотреть

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