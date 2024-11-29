Мареска не считает "Челси" претендентом на титул
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его команда не является претендентом на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.
В данный момент "Челси" занимает третье место в Премьер-Лиге, а первые две команды, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", играют между собой в воскресенье.
Однако Мареска указывает на то, что он еще слишком мало времени работает со своей командой, если тягаться с другими фаворитами сезона.
"Нет, "Челси" не в гонке. Я много раз говорил, что мне не нравится давление. Мне не нравится говорить "да, мы в гонке", но мы не гонке".
"Арсенал" превосходит нас, "Сити" превосходит нас, "Ливерпуль" показывает, что они превосходят нас. Важная вещь в том, что мы прибавляем матч за матчем, а там посмотрим".
"Для меня имеет значение не количество очков или таблица, а процесс и программа. "Арсенал" работает вместе со своим тренером пять лет, "Сити" — девять".
"Ливерпуль" — это другая история, но они произвели не так много изменений относительно того, что было прежде. Имеет значение не разница очков в таблице, а проведенное вместе время", — цитирует Мареску talkSPORT.
29.11.2024 22:00
Просмотров: 180
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Нам бы в топ-4 закрепиться.
(ответить)
Еще молодые парни чтоб боротся за титул! В этом году обрастают мясом и в ТОП4. Продать и Купить летом пару игроков надо чтоб боротся за титул!
(ответить)
сук, капитан очевидность нахой...
членси борется за топ 10 максимум
З.Ы. почему у хуески губы как у хохла на фотке?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий