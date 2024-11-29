Мареска не считает "Челси" претендентом на титул

Энцо Мареска Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его команда не является претендентом на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

В данный момент "Челси" занимает третье место в Премьер-Лиге, а первые две команды, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", играют между собой в воскресенье.

Однако Мареска указывает на то, что он еще слишком мало времени работает со своей командой, если тягаться с другими фаворитами сезона.

"Нет, "Челси" не в гонке. Я много раз говорил, что мне не нравится давление. Мне не нравится говорить "да, мы в гонке", но мы не гонке".

"Арсенал" превосходит нас, "Сити" превосходит нас, "Ливерпуль" показывает, что они превосходят нас. Важная вещь в том, что мы прибавляем матч за матчем, а там посмотрим".

"Для меня имеет значение не количество очков или таблица, а процесс и программа. "Арсенал" работает вместе со своим тренером пять лет, "Сити" — девять".

"Ливерпуль" — это другая история, но они произвели не так много изменений относительно того, что было прежде. Имеет значение не разница очков в таблице, а проведенное вместе время", — цитирует Мареску talkSPORT.


Метки Мареска, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2024 22:00

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  1. chelsea88 29.11.2024 22:26 # chelsea88
    Нам бы в топ-4 закрепиться.

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  2. chelsiukpro 29.11.2024 22:18 # chelsiukpro
    Еще молодые парни чтоб боротся за титул! В этом году обрастают мясом и в ТОП4. Продать и Купить летом пару игроков надо чтоб боротся за титул!

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  3. bemba 29.11.2024 22:02 # bemba
    сук, капитан очевидность нахой...
    членси борется за топ 10 максимум

    З.Ы. почему у хуески губы как у хохла на фотке?

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