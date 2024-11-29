Мареска не считает "Челси" претендентом на титул

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его команда не является претендентом на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

В данный момент "Челси" занимает третье место в Премьер-Лиге, а первые две команды, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", играют между собой в воскресенье.



Однако Мареска указывает на то, что он еще слишком мало времени работает со своей командой, если тягаться с другими фаворитами сезона.



"Нет, "Челси" не в гонке. Я много раз говорил, что мне не нравится давление. Мне не нравится говорить "да, мы в гонке", но мы не гонке".



"Арсенал" превосходит нас, "Сити" превосходит нас, "Ливерпуль" показывает, что они превосходят нас. Важная вещь в том, что мы прибавляем матч за матчем, а там посмотрим".



"Для меня имеет значение не количество очков или таблица, а процесс и программа. "Арсенал" работает вместе со своим тренером пять лет, "Сити" — девять".



"Ливерпуль" — это другая история, но они произвели не так много изменений относительно того, что было прежде. Имеет значение не разница очков в таблице, а проведенное вместе время", — цитирует Мареску talkSPORT.