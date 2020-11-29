"Реал" уведомил "Ливерпуль" о своих намерениях насчет Трента

Трент Александер-Арнольд Испанский "Реал" уведомил "Ливерпуль" о своем желании подписать защитника Трента Александер-Арнольда.

У "Реала" нет никаких обязательств уведомлять "Ливерпуль" о своем интересе к Тренте, однако в Мадриде решили проявить уважение к своему сопернику по последнему матчу Лиги Чемпионов, сообщает talkSPORT.

Контракт Александер-Арнольда с "Ливерпулем" истекает в конце сезона, а значит уже с января "Реал", будучи зарубежным клубом, сможет свободно вести переговоры с Трентом.

"Реал" даже сможет заключить предварительный контракт с 26-летним игроком сборной Англии, однако "Ливерпуль" еще не потерял надежду договориться со своим воспитанником о новой сделке.

Уход Александер-Арнольда свободным агентом стал бы огромной потерей для "Ливерпуля", однако в упомянутом матче против "Реала" Конор Брэдли показал, что у "красных" есть достойная замена Тренту.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Реал

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2024 21:00

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