Конате пропустит пять-шесть недель с травмой

Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате пропустит матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье и несколько других.

Участие Конате в воскресном матче на "Энфилде" с самого начала было под вопросом из-за проблем с коленом, возникших у Ибраимы против "Реала" посреди недели.



Конате целиком провел победный для "Ливерпуля" матч Лиги Чемпионов против "Реала" (2:0), но после финального свистка был вынужден обратиться за медицинской помощью.



Сейчас "Ливерпуль" дождался результатов углубленного обследования, которое обнаружило, что Конате пропустит около пяти-шести недель.



Медицинский штаб talkSPORT надеется, что восстановление Конате можно будет ускорить, но несколько матчей, начиная с противостояния с "Сити", 25-летний француз все равно пропустит.



"Я был так разочарован получить травму в самой концовке отличного матча в среду вечером. Теперь мы начинаем процесс восстановления, но я могу пообещать, что я вернусь и снова буду лучшей версией себя".



"Спасибо вам за вашу удивительную поддержку на "Энфилде". Мы продолжим двигаться вперед, и я буду поддерживать команду на каждом шаге своего пути", — пишет Конате в социальной сети.