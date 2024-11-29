Конате пропустит пять-шесть недель с травмой

Ибраима Конате Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате пропустит матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье и несколько других.

Участие Конате в воскресном матче на "Энфилде" с самого начала было под вопросом из-за проблем с коленом, возникших у Ибраимы против "Реала" посреди недели.

Конате целиком провел победный для "Ливерпуля" матч Лиги Чемпионов против "Реала" (2:0), но после финального свистка был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Сейчас "Ливерпуль" дождался результатов углубленного обследования, которое обнаружило, что Конате пропустит около пяти-шести недель.

Медицинский штаб talkSPORT надеется, что восстановление Конате можно будет ускорить, но несколько матчей, начиная с противостояния с "Сити", 25-летний француз все равно пропустит.

"Я был так разочарован получить травму в самой концовке отличного матча в среду вечером. Теперь мы начинаем процесс восстановления, но я могу пообещать, что я вернусь и снова буду лучшей версией себя".

"Спасибо вам за вашу удивительную поддержку на "Энфилде". Мы продолжим двигаться вперед, и я буду поддерживать команду на каждом шаге своего пути", — пишет Конате в социальной сети.


Метки Конате, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2024 20:00

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Последние комментарии:




  1. drogba11cool 29.11.2024 20:47 # drogba11cool
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  2. forester-ibe 29.11.2024 20:38 # forester-ibe
    Сурееееен

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  3. kellborn 29.11.2024 20:31 # kellborn
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    (ответить)

  4. imf-tau 29.11.2024 20:19 # imf-tau
    Продолжаем тред.

    29.11.2024 19:56 #
    gosling

    Жопу свою поставишь что будет мобилизация?
    (ответить)

    29.11.2024 20:18 # удалить
    imf-tau

    На решения рахоруководства ставить жопу гиблое дело.

    Имхо если переговорный процесс кончится ничем или укры начнут забривать с 18+, то мобилизация в рашке будет. Может не открытая и массовая в стиле бусификации, но повесточки пойдут, в первую очередь тем кто до этого был бронирован.

    Вероятность в цифрах мне сложно точно сказать, но имхо она больше чем тот порог который я для себя считал бы безопасным если б я в рахе был.

    Источник: http://fapl.ru/posts/111491/?c=1#c7992569

    (ответить)

  5. meshuggah 29.11.2024 20:17 # meshuggah
    Карма ебет подзалупалей

    (ответить)

  6. drogba11cool 29.11.2024 20:11 # drogba11cool
    29.11.2024 19:51 #
    gosling

    Путин не еврей, тупая чурка.
    (ответить)

    29.11.2024 19:56 # удалить
    drogba11cool

    https://youtu.be/pH1f36bIB04?si=-dOABcFXafybEInL
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/111491/?c=1#c7992541

    (ответить)

  7. gosling 29.11.2024 20:08 # gosling
    В окопах не только русские. Есть чеченцы, даги, буряты и тд. Если ты так переживаешь за своих, то иди и помоги им в окопе минетиком. Привези им овцу или свою мать, Вазген.

    29.11.2024 19:48 #
    drogba11cool

    А ты почему еще не в окопе, руснявый?
    (ответить)

    29.11.2024 20:00 #
    drogba11cool

    В составе Российской Федерации находится 22 республики. Че вообще думаешь по этому поводу, я так понимаю ты против нерусских?
    (ответить)

    (ответить)

  8. drogba11cool 29.11.2024 20:07 # drogba11cool
    В Петербурге местный житель был избит битой за просьбу убавить музыку. Мужчина попросил шумных соседей сделать музыку потише — дверь ему открыл агрессивный шизик, который набросился на беднягу с битой и начал бить головой об стену. В результате драки пострадавший получил черепно-мозговую травму и ушиб мозга.

    «Участник СВО», оказался зеком сидевшим за наркотики


    Вопрос! Как страна называется?

    (ответить)

  9. gosling 29.11.2024 20:05 # gosling
    Вазген, голос.

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