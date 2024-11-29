Конате пропустит пять-шесть недель с травмой
Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате пропустит матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье и несколько других.
Участие Конате в воскресном матче на "Энфилде" с самого начала было под вопросом из-за проблем с коленом, возникших у Ибраимы против "Реала" посреди недели.
Конате целиком провел победный для "Ливерпуля" матч Лиги Чемпионов против "Реала" (2:0), но после финального свистка был вынужден обратиться за медицинской помощью.
Сейчас "Ливерпуль" дождался результатов углубленного обследования, которое обнаружило, что Конате пропустит около пяти-шести недель.
Медицинский штаб talkSPORT надеется, что восстановление Конате можно будет ускорить, но несколько матчей, начиная с противостояния с "Сити", 25-летний француз все равно пропустит.
"Я был так разочарован получить травму в самой концовке отличного матча в среду вечером. Теперь мы начинаем процесс восстановления, но я могу пообещать, что я вернусь и снова буду лучшей версией себя".
"Спасибо вам за вашу удивительную поддержку на "Энфилде". Мы продолжим двигаться вперед, и я буду поддерживать команду на каждом шаге своего пути", — пишет Конате в социальной сети.
29.11.2024 20:00
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(ответить)
Сурееееен
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Украинцы, я из-за того, что вы дудосите рунет не могу обновить фэнтези тим на спортсе и заказать себе пиццу из додо.
Попуститесь на минут 15, пожалуйста. Я щас все порешаю и можете хоть весь рунет ронять. Спасибо!
(ответить)
Продолжаем тред.
29.11.2024 19:56 #
gosling
Жопу свою поставишь что будет мобилизация?
(ответить)
29.11.2024 20:18 # удалить
imf-tau
На решения рахоруководства ставить жопу гиблое дело.
Имхо если переговорный процесс кончится ничем или укры начнут забривать с 18+, то мобилизация в рашке будет. Может не открытая и массовая в стиле бусификации, но повесточки пойдут, в первую очередь тем кто до этого был бронирован.
Вероятность в цифрах мне сложно точно сказать, но имхо она больше чем тот порог который я для себя считал бы безопасным если б я в рахе был.
Источник: http://fapl.ru/posts/111491/?c=1#c7992569
(ответить)
Карма ебет подзалупалей
(ответить)
29.11.2024 19:51 #
gosling
Путин не еврей, тупая чурка.
(ответить)
29.11.2024 19:56 # удалить
drogba11cool
https://youtu.be/pH1f36bIB04?si=-dOABcFXafybEInL
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/111491/?c=1#c7992541
(ответить)
В окопах не только русские. Есть чеченцы, даги, буряты и тд. Если ты так переживаешь за своих, то иди и помоги им в окопе минетиком. Привези им овцу или свою мать, Вазген.
29.11.2024 19:48 #
drogba11cool
А ты почему еще не в окопе, руснявый?
(ответить)
29.11.2024 20:00 #
drogba11cool
В составе Российской Федерации находится 22 республики. Че вообще думаешь по этому поводу, я так понимаю ты против нерусских?
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