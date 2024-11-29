Гвардиола: "Нереалистично думать о титуле"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что для его команды было бы "нереалистично" думать о титуле Премьер-Лиге.
К выездному противостоянию с "Ливерпулем" подопечные Гвардиолы подходят, потерпев пять поражений подряд и упустив перевес три гола против "Фейеноорда" в минувший вторник (3:3).
"Сити" уже находится в восьми очках позади "Ливерпуля", но с такими результатами Гвардиола не готов думать о титуле.
"За то десятилетие, что мы здесь... Назовите мне команду в мире, которая была стабильна на протяжении 10 лет. Ее не существует. Ни в НБА, ни в теннисе, ни в гольфе, ни в каком-либо виде спорта".
"В ситуации, в которой мы находимся, нереалистично думать о больших целях. В этой ситуации важно думать о следующем матче и о том, чем я могу помочь игрокам".
"Я не хочу бежать. Я просил об этой возможности. Я хочу быть здесь и перестроить команду во многих отношениях от настоящего момента и до конца сезона, а также на следующий сезон", — цитирует Гвардиолу BBC.
29.11.2024 19:00
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я хацу алесьник блатишкиииииии
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