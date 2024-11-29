МЮ присоединился к числу претендентов на Делапа
"Манчестер Юнайтед" вслед за "Челси" проявил интерес к нападающему "Ипсвича" Лиаму Делапу.
"Ипсвич" только минувшим летом приобрел Делапа у "Манчестер Сити" за 20 миллионов фунтов. Лиам великолепно освоился в Премьер-Лиге и забил шесть голов.
Ранее пресса уже сообщала об интересе к Делапу со стороны "Челси", который задумал воссоединить Лиама с его партнером по академии "Сити" Коулом Палмером.
По информации talkSPORT, среди претендентов на 21-летнего англичанина, сына легенды "Стоука" Рори Делапа, также значится "Юнайтед".
"Юнайтед" отчаянно не хватает забивного нападающего, особенно профиля Делапа — крупного и мощного. "Красные дьяволы" очень хотят Виктора Дьекереша из "Спортинга", но вынуждены держать в уме более реалистичные варианты.
29.11.2024 17:00
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