МЮ присоединился к числу претендентов на Делапа

"Манчестер Юнайтед" вслед за "Челси" проявил интерес к нападающему "Ипсвича" Лиаму Делапу.

"Ипсвич" только минувшим летом приобрел Делапа у "Манчестер Сити" за 20 миллионов фунтов. Лиам великолепно освоился в Премьер-Лиге и забил шесть голов.



Ранее пресса уже сообщала об интересе к Делапу со стороны "Челси", который задумал воссоединить Лиама с его партнером по академии "Сити" Коулом Палмером.



По информации talkSPORT, среди претендентов на 21-летнего англичанина, сына легенды "Стоука" Рори Делапа, также значится "Юнайтед".



"Юнайтед" отчаянно не хватает забивного нападающего, особенно профиля Делапа — крупного и мощного. "Красные дьяволы" очень хотят Виктора Дьекереша из "Спортинга", но вынуждены держать в уме более реалистичные варианты.