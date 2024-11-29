Артета симпатизирует Гвардиоле

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что симпатизирует своему коллеге Хосепу Гвардиоле из "Манчестер Сити".

В данный момент Гвардиола переживает свой худший спад в своей тренерской карьере, не зная побед уже шесть матчей кряду с учетом всех соревнований.



Артета понимает, с чем столкнулся Гвардиола, но в то же время чувствует, что реагировать на неудачи — это часть их профессии.



"Это нечто очень личное, но я испытываю большую симпатию ко всем своим коллегам, потому что я знаю эту профессию и знаю, насколько беспощадна эта индустрия".



"Я знаю, что нас судят только по одной вещи — по результатам, которые затмевают все остальное. Нам нужно справляться с этим. Я знаю, насколько это сложно, потому что лично я через многое прошел, и каждое поражение — это очень больно".



"Так всегда в нашей работе, но мы движемся вперед, потому что всегда есть следующий матч", — цитирует Артету The Guardian.