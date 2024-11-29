Артета: "Настало время для Стерлинга играть больше"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что для его вингера Рахима Стерлинга настало время играть больше.

Стерлинг отметился лишь одним появлением в стартовом составе "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги после перехода из "Челси" на правах аренды.



Однако Артета уверен, что время Стерлинга еще придет, пообещав 29-летнему англичанину больше практики в преддверии дерби с "Вест Хэмом".



"Я бы хотел видеть его больше. Это зависит от меня. Он старается изо всех сил, его прилежность и самоотдача исключительно хороши, и теперь настало время для меня давать ему больше минут".



"Поэтому я выпустил его против "Форест" и захотел задействовать против "Спортинга", чтобы помочь ему достичь этого уровня", — цитирует Артету Sky Sports.