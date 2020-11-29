"Ливерпуль" сохраняет интерес к Субименди

"Ливерпуль" сохраняет интерес к полузащитнику испанского "Реал Сосьедад" Мартину Субименди, которого не смог заполучить минувшим летом.

Минувшим летом Субименди был трансферной целью номер один "Ливерпуля", однако в итоге Мартин предпочел остаться в родном клубе.



С тех пор "Ливерпуль" нашел решение своей проблемы в опорной зоне с помощью Райана Гравенберха, великолепно себя проявляющего в этой роли.



Однако The Athletic утверждает, что "Ливерпуль" сохраняет сильный интерес к Субименди и верит, что в сорвавшемся трансфере больше виноват "Реал Сосьедад", нежели сам Мартин.



В последние недели ходят слухи, что попытку приобрести Субименди в январе может предпринять "Манчестер Сити", и если это окажется правдой, "Ливерпуль" будет готов побороться за 25-летнего игрока сборной Испании.