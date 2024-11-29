Аморим: "Хейлунд должен прибавить больше"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его нападающий Расмус Хейлунд должен продолжать работать над улучшением своей игры.

Накануне Хейлунд своим дублем обеспечил "Юнайтед" победу 3:2 над "Буде-Глимт" в Лиге Европы, заодно удвоив свое количество голов в этом сезоне.



Аморим отмечает прогресс у Хейлунда, но в то же время ожидает, что 21-летний датчанин продолжит прогрессировать.



"Думаю, он улучшил свою связь с командой. Думаю, он должен прибавить больше, потому что иногда он совершает слишком много касаний, когда держит мяч".



"Это очень важно для нас, потому что, когда мы обороняемся глубоко, он является тем парнем, который держит мяч. Он обеспечивает переход из обороны в атаку. Он делал это очень хорошо, у него есть качества для этого".



"Он был агрессивен с мячом, он был агрессивен в штрафной, и он является классным игроком".



"Думаю, он забил самые сложные голы, поэтому он должен значительно прибавить. Это касается каждого игрока, но он замечательно потрудился сегодня", — цитирует Аморима Sky Sports.