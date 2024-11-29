Мареска: "Санчо будет очень полезен для нас"

Наставник "Челси" Энцо Мареска уверен, что вингер Джейдон Санчо сможет проявить себя важным игроком команды в предстоящий праздничный период.

Накануне Санчо вернулся в стартовый состав "Челси", создав оба гола в победном для "синих" матче Лиги Конференций против "Хайденхайма" (0:2).



Теперь Мареска ждет того же от 24-летнего англичанина, оправившегося после болезни, в ближайших матчах.



"Думаю, с самого начала Джейдон очень важен для нас. Он очень важен. Он должен быть в форме, душевой и физической".



"Он будет очень полезен для нас. К сожалению, мы не наблюдали его в последних матчах, но сейчас он показывает, насколько важен для нас".



"Особенно против команд, которые глубоко обороняются, и нам нужно мастерство возле чужих ворот. Иногда он должен больше бить сам, но я думаю, он будет очень полезен для нас", — цитирует Мареску Evening Standard.