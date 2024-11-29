Лопетеги: "Арсенал — лучшая команда в мире"

Главный тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги назвал "Арсенал" лучшей командой в мире.

В ближайший уикенд "Арсенал" ожидает испытание "Вест Хэмом". Сам Лопетеги пропустит это дерби из-за дисквалификации, поэтому Хулен заранее готовит своих игроков к сложнейшему испытанию.



"Самое важное — это всегда игроки, ведь это они выходят на поле или оказываются на скамейке запасных, чтобы помочь нам соперничать с лучшей командой Премьер-Лиги и с одной из лучших команд в мире".



"Микель (Артета) был большим игроком, и он великолепно трудится как тренер. Он заставляет свои идеи работать. Вы очень хорошо можете видеть, какого рода тренером он является. Поэтому мы должны быть готовы".



"Если я говорю об Эдегоре, я должен поговорить о Букайо Сака, Деклане Райсе, о каждом. Также Хаверц. У них игроки топ-уровня. Все они являются игроками топ-уровня. У них две команды топ-уровня", — цитирует Лопетеги Daily Mail.