Лопетеги: "Арсенал — лучшая команда в мире"

Хулен Лопетеги Главный тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги назвал "Арсенал" лучшей командой в мире.

В ближайший уикенд "Арсенал" ожидает испытание "Вест Хэмом". Сам Лопетеги пропустит это дерби из-за дисквалификации, поэтому Хулен заранее готовит своих игроков к сложнейшему испытанию.

"Самое важное — это всегда игроки, ведь это они выходят на поле или оказываются на скамейке запасных, чтобы помочь нам соперничать с лучшей командой Премьер-Лиги и с одной из лучших команд в мире".

"Микель (Артета) был большим игроком, и он великолепно трудится как тренер. Он заставляет свои идеи работать. Вы очень хорошо можете видеть, какого рода тренером он является. Поэтому мы должны быть готовы".

"Если я говорю об Эдегоре, я должен поговорить о Букайо Сака, Деклане Райсе, о каждом. Также Хаверц. У них игроки топ-уровня. Все они являются игроками топ-уровня. У них две команды топ-уровня", — цитирует Лопетеги Daily Mail.


Метки Арсенал, Вест Хэм, Лопетеги, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2024 11:00

Количество просмотров Просмотров: 486

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 29.11.2024 11:58 # wengerrrro
    две команды топ-уровня, вторая это какая?) с зинченко кивиорами нванери и тд))

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  2. quickelf 29.11.2024 11:15 # quickelf
    Мужик не опохмелился еще просто

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