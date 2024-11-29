Слот не считает, что "Ливерпулю" будет легко против "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот отверг предположения о том, что его команде будет легко против "Манчестер Сити" в воскресенье.

В преддверии выезда на "Энфилд" "Сити" не знает побед уже шесть матчей кряду во всех соревнованиях, включая пять поражений.



Однако Слот спешит напомнить, что во главе "Сити" находится лучший тренер в мире, который всегда может что-нибудь изобрести.



"Я не думаю, что за последние восемь-девять лет — или даже дольше — кто-нибудь мог сказать, что играть против "Сити" дома или на выезде было легко".



"Каждый смотрит на их результаты. Я тоже их видел. Против "Брайтона" они вели 1:0 и могли сделать счет 2:0 или 3:0, но не сделали. В итоге их победили 2:1".



"Против "Тоттенхэма" они могли вести в два или три гола к 20-й минуте, но они этого не сделали. Против "Фейеноорда" случилось то, что случается не так часто. Они вели 3:0, а затем счет внезапно стал 3:0".



"У них по-прежнему очень хорошая команда. Одна из причин этого заключается в том, что Пеп Гвардиола, как я думаю, является лучшим тренером в мире, и поэтому он всегда находит решения".



"Его проблемой сейчас может быть отсутствие Родри, но все мы знаем, что он найдет решение наладить их форму. Надеюсь, найдет уже после воскресенья".



"Он (Гвардиола) был тем, кто первым начал играть с инвертированным крайним защитником, затем он первым стал играть с центральным защитником в качестве 6-го номера, и я бы не удивился очередной его идеи, о которой никто и подумать не мог и которая сделает его команду еще сильнее. Поэтому он и вдохновил столь многих тренеров в мире".



"Когда он делает это, мы называем это безумием, но затем все мы: "Давайте сделаем то же самое, это великолепная идея". Я бы не удивился, если он придумает что-нибудь новое".



"Но давайте подождем и посмотрим, потому что многие вещи в футболе уже придуманы. Если в тренерском мире и есть кто-нибудь, кто можем придумать что-нибудь еще, то это определенно он", — цитирует Слота Sky Sports.