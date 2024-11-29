"Сити" хочет купить Субименди или Уортона в январе

"Манчестер Сити" определил две цели по укреплению позиции опорного полузащитника в январе.

По информации Daily Mail, изначально "Сити" планировал приобрести полузащитника только следующим летом, однако последние результаты и травма Родри заставляют "горожан" поторопиться.



В качестве своих целей по укреплению опорной зоны "Сити" рассматривает Мартина Субименди из "Реал Сосьедад" и Адама Уортона из "Кристал Пэлас".



25-летний Субименди едва не оказался в Премьер-Лиге еще минувшим летом, но тогда отверг интерес "Ливерпуля" и остался в родном клубе.



20-летний Уортон в данный момент восстанавливается после операции на пахе, однако уже в декабре Адам будет в строю.



И Субименди, и Уортон стоили бы очень дорого в январе, однако "Сити" это может себе позволить благодаря тому, что "горожане" предпочли не тратить больших денег минувшим летом.