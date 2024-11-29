"Сити" хочет купить Субименди или Уортона в январе

Адам Уортон "Манчестер Сити" определил две цели по укреплению позиции опорного полузащитника в январе.

По информации Daily Mail, изначально "Сити" планировал приобрести полузащитника только следующим летом, однако последние результаты и травма Родри заставляют "горожан" поторопиться.

В качестве своих целей по укреплению опорной зоны "Сити" рассматривает Мартина Субименди из "Реал Сосьедад" и Адама Уортона из "Кристал Пэлас".

25-летний Субименди едва не оказался в Премьер-Лиге еще минувшим летом, но тогда отверг интерес "Ливерпуля" и остался в родном клубе.

20-летний Уортон в данный момент восстанавливается после операции на пахе, однако уже в декабре Адам будет в строю.

И Субименди, и Уортон стоили бы очень дорого в январе, однако "Сити" это может себе позволить благодаря тому, что "горожане" предпочли не тратить больших денег минувшим летом.


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Сити, Реал Сосьедад, Субименди, Уортон

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2024 09:00

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