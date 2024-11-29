Саудиты готовы платить Салаху больше, чем Роналду
Боссы саудовской лиги готовы платить нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху больше, чем Криштиану Роналду.
Летом 2023 саудовскому "Аль-Иттихаду" не удалось приобрести Салаха за 150 миллионов фунтов — в то время "Ливерпуль" исключал расставание со своим бомбардиром, да и сам Мохамед не выражал желания уезжать на Ближний Восток.
С тех пор Салах остается целью для саудитов, которые готовы предпринять новую попытку в конце этого сезона, когда истекает контракт 32-летнего игрока сборной Египта с "Ливерпулем".
Поскольку Салах может быть доступен свободным агентом, переезд в Саудовскую Аравию обеспечил бы Мохамеду астрономическую зарплату.
Выступающий за "Аль-Наср" Роналду имеет контракт стоимостью 177 млн. фунтов за сезон, но Салаху саудиты готовы платить еще больше, сообщает Daily Mail.
29.11.2024 08:00
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