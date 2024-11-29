Аморим поражен тем, как его приняли на "Олд Траффорд"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признался, что был поражен тем приемом, который ему устроил "Олд Траффорд".

В четверг вечером Аморим провел свой первый домашний матч в "Юнайтед", отпраздновав победу 3:2 над "Буде-Глимт" в Лиге Европы.



Трибуны "Олд Траффорд" устроили Амориму очень теплый прием, и 39-летний португалец был этим тронут.



"Это было нечто особенное, потому что половина стадиона меня не знает. Я приехал из Португалии, и половина стадиона не знает, кто я такой".



"Я еще ничего не сделал для этого клуба, но благодаря тому, как они поддержали меня вначале, я почувствовал, что я не одинок".



"Теперь я являюсь одним из них, и это было нечто очень особенное. Я надеюсь не разочаровать своих болельщиков".



"Думаю, мы улучшили многие вещи относительно предыдущего матча. Знаю, это другое соревнование, другая команда, но мы улучшили игру с мячом".



"Мы лучше контролировали темп игры с мячом, мы играли чуть выше, мы создавали больше моментов".



"Мы должны были прикончить интригу задолго до конца. Мы дважды пострадали из-за контратак. Думаю, мы должны улучшить это, потому что там были рывки, единоборства один на один, а это касается физической подготовки".



"Это нужно улучшить, но мне понравились некоторые вещи, которые команда делала сегодня", — цитирует Аморима Sky Sports.