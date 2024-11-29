"Ливерпуль" получил смешанные новости насчет Брэдли и Конате

"Ливерпуль" получил смешанные новости насчет состояния здоровья своих защитников Конора Брэдли и Ибраимы Конате.

В минувшую среду Брэдли и Конате помогли "Ливерпулю" одержать яркую победу 2:0 над "Реалом" в Лиге Чемпионов.



Однако Брэдли был вынужденно заменен на 87-й минуте, а Конате, хоть и продержался до финального свистка, затем показал, что испытывает сильный дискомфорт.



В четверг оба защитника прошли углубленное обследование, и теперь медицинский штаб "Ливерпуля" опасается, что из возникших проблем с задней поверхностью бедра Брэдли пропустит около четырех недель.



А вот Конате избежал какого-либо серьезного повреждения и в теории даже может сыграть против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье, сообщает Daily Mail.



Добавим, заменить Брэдли справа в обороне против "Сити" будет готов Трент Александер-Арнольд, который сам едва вернулся в строй после травмы задней поверхности бедра, пропустив два последних матча "Ливерпуля".