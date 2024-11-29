"Тоттенхэм" упустил победу против "Ромы"

"Тоттенхэм" упустил победу в домашнем противостоянии с "Ромой" в Лиге Европы, позволив сопернику вырвать ничью 2:2 в компенсированное время.

По сравнению с победой 0:4 над "Манчестер Сити" на выходных в стартовый состав "шпор" влились Фрэйзер Форестер, Арчи Грей, Родриго Бентанкур и Бреннан Джонсон, заменив Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи, Ива Биссума и Джеймса Мэддисона.



Хозяевам удалось открыть счет уже на пятой минуте. Сон Хен Мин хладнокровно реализовал пенальти за фол Матса Хуммельса на Пап Матаре Сарре — 1:0.



Вскоре "Рома" пришла в себя, принялась атаковать и на 20-й минуте сравняла счет. Это Эван Ндика направил мяч под перекладину после подачи со штрафного — 1:1.



На 22-й минуте Стефан Эль-Шаарави пробил с лету после отличной передачи Пауло Дибалы на край штрафной, однако этот зрелищный гол не был засчитан из-за офсайда.



Игра была довольно открытой, и на 33-й минуте удача улыбнулась "Тоттенхэму". Деян Кулусевски прострелил с левого фланга в район 11-метровой отметки, а там Джонсон пробил в касание — 2:1.



Практически в следующей атаке Кулусевски мог отличиться сам, но попал в штангу, а добивание Сона оказалось неточным.



Начало второго тайма осталось за гостями, которыми забили два гола, отмененных из-за офсайда, а также обстучали перекладину ворот Форстера.



Но затем "шпоры" отодвинули игру от своих ворот и даже стали сами создавать моменты.



Казалось, счет уже не изменится, но на первой компенсированной минуте Хуммельс на дальней штанге замкнул прострел вдоль ворот — 2:2.



Соперники оказались достойны друг друга, отрезками переигрывая друг друга. Ничья выглядит справедливым результатом по такой игре.



"Тоттенхэм" (Англия) — "Рома" (Италия) — 2:2 (2:1)



Голы: Сон 5 (пен), Джонсон 33 — Ндика 20, Хуммельс 90.



"Тоттенхэм": Форстер, Порро, Дрэгушин, Дэвис, Грей, Сарр (Биссума 69), Бентанкур (Бергвалл 78), Кулусевски, Джонсон (Мэддисон 68), Соланке, Сон (Вернер 78).