"Юнайтед" одержал свою первую победу при Амориме

"Манчестер Юнайтед" одержал свою первую победу при Рубене Амориме, переиграв дома норвежский "Буде-Глимт" в рамках Лиги Европы со счетом 3:2.

Относительно 1:1 с "Ипсвичем" главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим поменял шесть полевых игроков. Впервые с конца сезона 2022/23 на футбольное поле вышел Тирелл Маласиа. Среди получивших свой шанс оказались и Мейсон Маунт с Антони.



"Юнайтед" удалось открыть счет еще быстрее, чем против "Ипсвича" На первой минуте Расмус Хейлунд пошел в прессинг на голкипера, позволив Алехандро Гарначо поразить пустые ворота — 1:0.



"Юнайтед" принялся искать второй гол, но на 19-й минуте внезапно нарвался на ответный. Хокон Эвьен в касание и без сопротивления пробил с подступов к штрафной площади — 1:1.



На 23-й минуте гости еще раз удивили, потому что Филип Синкернагель завершил контратаку своей команды, закатив мяч между ног Андре Онана — 1:2.



И все-таки на перерыв "дьяволам" удалось уйти при равном счете. Находясь в штрафной, Хейлунд принял заброс от Нуссаира Мазрауи и, не опуская мяч не землю, поразил ворота — 2:2.



Второй тайм начался с попадания Маунта в перекладину. Но свой следующий шанс хозяева не упустили. Это Хейлунд с границы вратарской замкнул прострел Мануэля Угарте с правого края штрафной — 3:2.



Из-за минимальной разницы в счете некоторое напряжение сохранялось до финального свистка, но в целом "Юнайтед" контролировал игру и победил уверенно.



"Юнайтед" забил сверхбыстрый гол, но затем оказался в положении проигрывающего. К счастью для Аморима, все закончилось для него хорошо.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Буде-Глимт" (Норвегия) — 3:2 (2:2)



Голы: Гарначо 1, Хейлунд 45, 50 — Эвьен 19, Синкернагель 23.



"Манчестер Юнайтед": Онана, Мазрауи, Де Лигт (Каземиро 66), Мартинес (Шоу 60), Антони (Диалло 60), Угарте, Фернандеш, Маласиа (Далот 46), Маунт (Рэшфорд 59), Хейлунд, Гарначо.