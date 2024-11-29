"Юнайтед" одержал свою первую победу при Амориме
"Манчестер Юнайтед" одержал свою первую победу при Рубене Амориме, переиграв дома норвежский "Буде-Глимт" в рамках Лиги Европы со счетом 3:2.
Относительно 1:1 с "Ипсвичем" главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим поменял шесть полевых игроков. Впервые с конца сезона 2022/23 на футбольное поле вышел Тирелл Маласиа. Среди получивших свой шанс оказались и Мейсон Маунт с Антони.
"Юнайтед" удалось открыть счет еще быстрее, чем против "Ипсвича" На первой минуте Расмус Хейлунд пошел в прессинг на голкипера, позволив Алехандро Гарначо поразить пустые ворота — 1:0.
"Юнайтед" принялся искать второй гол, но на 19-й минуте внезапно нарвался на ответный. Хокон Эвьен в касание и без сопротивления пробил с подступов к штрафной площади — 1:1.
На 23-й минуте гости еще раз удивили, потому что Филип Синкернагель завершил контратаку своей команды, закатив мяч между ног Андре Онана — 1:2.
И все-таки на перерыв "дьяволам" удалось уйти при равном счете. Находясь в штрафной, Хейлунд принял заброс от Нуссаира Мазрауи и, не опуская мяч не землю, поразил ворота — 2:2.
Второй тайм начался с попадания Маунта в перекладину. Но свой следующий шанс хозяева не упустили. Это Хейлунд с границы вратарской замкнул прострел Мануэля Угарте с правого края штрафной — 3:2.
Из-за минимальной разницы в счете некоторое напряжение сохранялось до финального свистка, но в целом "Юнайтед" контролировал игру и победил уверенно.
"Юнайтед" забил сверхбыстрый гол, но затем оказался в положении проигрывающего. К счастью для Аморима, все закончилось для него хорошо.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Буде-Глимт" (Норвегия) — 3:2 (2:2)
Голы: Гарначо 1, Хейлунд 45, 50 — Эвьен 19, Синкернагель 23.
"Манчестер Юнайтед": Онана, Мазрауи, Де Лигт (Каземиро 66), Мартинес (Шоу 60), Антони (Диалло 60), Угарте, Фернандеш, Маласиа (Далот 46), Маунт (Рэшфорд 59), Хейлунд, Гарначо.
29.11.2024 00:55
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Последние комментарии:
29.11.2024 00:20 #
imf-tau
Бывают команды где надо только настройки подкрутить, бывают команды где надо строить игру с 0. МЮ - второй тип команды, Челси был первым типом. Тухель настройки подкрутил и команда заработала, он сильно не менял структуру игры.
МЮ при Тен Хаге играл в хуету - никакой системы. Там нечего настраивать.
Источник: http://fapl.ru/posts/111489/?c=1#c7992280
так-то тухель пи3дец как поменял систему и с 4-2-3-1 перешел на 3-4-3 и в корни все перевернул. Лэмпард играл в веселый футбол
Тухель же наоборот сделал скучный ватокат с упором на защиту. А защита называлась - пока мяч у нас вы нам не забьете)
лэмпс в другой футбол играл.
Так что спорно. Тухель не подкрутил винтики, а в корни изменил систему.
Ровно так же ее изменил Конте после Моура.
иногда просто материал подходит тренеру больше, иногда меньше...это думаю имеет решающее значение. в МЮ проблема с подбором игроков, там очень много мусора. У челси же всегда с составом что тогда, что сейчас явно интереснее
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Бей русню, спасай планету!
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Когда-то Англия... Не знаю, что за структура тогда была.. типа ФА.
Активно противодействовала участию английских футбольных клубов в соревнованиях в Европе и Мире.
Типа, мы эту игру придумали и нехуй нам соревноваться с теми, кто у нас это заимствовал.
А сегодня.. Как высчитаете, такая позиция адекватная?
Болелы Арсенала.. Отзовитесь.
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Очень не уверенно в обороне. Условный Борнмут им бы напихал.
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Горящие хуесосы на транскарлице и носаче из подшконарья подсветят ночь лучше чем что-либо.
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28.11.2024 23:58 # удалить
zirkzee
Во втором порешаем.
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Источник: http://fapl.ru/posts/111489/?c=1#c7992296
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Пожалел судья андре банану
Чистое удаление было
С победой АРМИЮ РУБЕНА АМОРЯМА
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Верните Эрика, пока не поздно!
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Охуенная история.
Манчестер Юнайтед. Была у них эпичная история про "мальчиков Басби".
Это было давно. В 1945 году МЮ был в жопе. Терять им было нечего и...
Они назначили главным тренером Мэтта Басби, только повесившего бутсы на гвоздь.
Басби сделал ставку на молодежь. Парней 16-17 лет заиграл в основной команде.
Он собрал юных талантов и сделал из них звезд.
И они творили сенсацию за сенсацией. Но случилась трагедия.
Перелет из Белграда с посадкой в Мюнхене..
Авиакатастрофа унесла жизнь 21 из 44 пассажиров.
Погибли 7 ведущих игроков МЮ. Сам Басби был тяжело ранен.
Он больше и думать о футболе не хотел. Но его убедили вернуться.
И он вернулся и еще много раз его МЮ брала кубки.
Алекс Фергюсон говорил что, что Басби его кумир.
Теперь вам вопрос: В какой команде Мэтт Басби играл как футболист?
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