"Юнайтед" одержал свою первую победу при Амориме

Расмус Хейлунд "Манчестер Юнайтед" одержал свою первую победу при Рубене Амориме, переиграв дома норвежский "Буде-Глимт" в рамках Лиги Европы со счетом 3:2.

Относительно 1:1 с "Ипсвичем" главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим поменял шесть полевых игроков. Впервые с конца сезона 2022/23 на футбольное поле вышел Тирелл Маласиа. Среди получивших свой шанс оказались и Мейсон Маунт с Антони.

"Юнайтед" удалось открыть счет еще быстрее, чем против "Ипсвича" На первой минуте Расмус Хейлунд пошел в прессинг на голкипера, позволив Алехандро Гарначо поразить пустые ворота — 1:0.

"Юнайтед" принялся искать второй гол, но на 19-й минуте внезапно нарвался на ответный. Хокон Эвьен в касание и без сопротивления пробил с подступов к штрафной площади — 1:1.

На 23-й минуте гости еще раз удивили, потому что Филип Синкернагель завершил контратаку своей команды, закатив мяч между ног Андре Онана — 1:2.

И все-таки на перерыв "дьяволам" удалось уйти при равном счете. Находясь в штрафной, Хейлунд принял заброс от Нуссаира Мазрауи и, не опуская мяч не землю, поразил ворота — 2:2.

Второй тайм начался с попадания Маунта в перекладину. Но свой следующий шанс хозяева не упустили. Это Хейлунд с границы вратарской замкнул прострел Мануэля Угарте с правого края штрафной — 3:2.

Из-за минимальной разницы в счете некоторое напряжение сохранялось до финального свистка, но в целом "Юнайтед" контролировал игру и победил уверенно.

"Юнайтед" забил сверхбыстрый гол, но затем оказался в положении проигрывающего. К счастью для Аморима, все закончилось для него хорошо.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Буде-Глимт" (Норвегия) — 3:2 (2:2)

Голы: Гарначо 1, Хейлунд 45, 50 — Эвьен 19, Синкернагель 23.

"Манчестер Юнайтед": Онана, Мазрауи, Де Лигт (Каземиро 66), Мартинес (Шоу 60), Антони (Диалло 60), Угарте, Фернандеш, Маласиа (Далот 46), Маунт (Рэшфорд 59), Хейлунд, Гарначо.


Метки Буде-Глимт, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2024 00:55

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Последние комментарии:




  1. bembo 29.11.2024 02:03 # bembo
    29.11.2024 00:20 #
    imf-tau

    Бывают команды где надо только настройки подкрутить, бывают команды где надо строить игру с 0. МЮ - второй тип команды, Челси был первым типом. Тухель настройки подкрутил и команда заработала, он сильно не менял структуру игры.

    МЮ при Тен Хаге играл в хуету - никакой системы. Там нечего настраивать.

    Источник: http://fapl.ru/posts/111489/?c=1#c7992280


    так-то тухель пи3дец как поменял систему и с 4-2-3-1 перешел на 3-4-3 и в корни все перевернул. Лэмпард играл в веселый футбол
    Тухель же наоборот сделал скучный ватокат с упором на защиту. А защита называлась - пока мяч у нас вы нам не забьете)

    лэмпс в другой футбол играл.
    Так что спорно. Тухель не подкрутил винтики, а в корни изменил систему.
    Ровно так же ее изменил Конте после Моура.

    иногда просто материал подходит тренеру больше, иногда меньше...это думаю имеет решающее значение. в МЮ проблема с подбором игроков, там очень много мусора. У челси же всегда с составом что тогда, что сейчас явно интереснее

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  2. brati6ka 29.11.2024 01:44 # brati6ka
    Бей русню, спасай планету!

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  3. zaeba1l 29.11.2024 01:20 # zaeba1l
    Когда-то Англия... Не знаю, что за структура тогда была.. типа ФА.
    Активно противодействовала участию английских футбольных клубов в соревнованиях в Европе и Мире.
    Типа, мы эту игру придумали и нехуй нам соревноваться с теми, кто у нас это заимствовал.
    А сегодня.. Как высчитаете, такая позиция адекватная?
    Болелы Арсенала.. Отзовитесь.

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  4. brown-ale 29.11.2024 01:06 # brown-ale
    Очень не уверенно в обороне. Условный Борнмут им бы напихал.

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  5. imf-tau 29.11.2024 01:04 # imf-tau
    Горящие хуесосы на транскарлице и носаче из подшконарья подсветят ночь лучше чем что-либо.

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  6. zirkzee 29.11.2024 01:03 # zirkzee
    28.11.2024 23:58 # удалить
    zirkzee

    Во втором порешаем.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/111489/?c=1#c7992296

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  7. felix-the-cat 29.11.2024 01:00 # felix-the-cat
    Пожалел судья андре банану
    Чистое удаление было

    С победой АРМИЮ РУБЕНА АМОРЯМА

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  8. imf-tua 29.11.2024 01:00 # imf-tua
    Верните Эрика, пока не поздно!

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  9. zaeba1l 29.11.2024 00:59 # zaeba1l
    Охуенная история.
    Манчестер Юнайтед. Была у них эпичная история про "мальчиков Басби".
    Это было давно. В 1945 году МЮ был в жопе. Терять им было нечего и...
    Они назначили главным тренером Мэтта Басби, только повесившего бутсы на гвоздь.
    Басби сделал ставку на молодежь. Парней 16-17 лет заиграл в основной команде.
    Он собрал юных талантов и сделал из них звезд.
    И они творили сенсацию за сенсацией. Но случилась трагедия.
    Перелет из Белграда с посадкой в Мюнхене..
    Авиакатастрофа унесла жизнь 21 из 44 пассажиров.
    Погибли 7 ведущих игроков МЮ. Сам Басби был тяжело ранен.
    Он больше и думать о футболе не хотел. Но его убедили вернуться.
    И он вернулся и еще много раз его МЮ брала кубки.
    Алекс Фергюсон говорил что, что Басби его кумир.
    Теперь вам вопрос: В какой команде Мэтт Басби играл как футболист?

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