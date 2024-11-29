МЮ составил шорт-лист из семи игроков

"Манчестер Юнайтед" составил шорт-лист из семи игроков по укреплению двух позиций.

Как сообщает talkSPORT, новый главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим определил позиции левого защитника и центрального нападающего как наиболее проблемные в своей новой команде.



Для укрепления левого фланга обороны "Юнайтед" рассматривает Альфонсо Дэвиса, чей контракт с "Баварией" истекает в конце сезона, а также Тео Эрнандеса из "Милана" и Милоша Керкеза из "Борнмута".



Среди нападающих "Юнайтед" интересуют Рандаль Коло-Муани из ПСЖ, Омар Мармуш из "Айнтрахта", Виктор Бонифасе из "Байера" и Виктор Осимхен, который сейчас выступает за "Галатасарай" на правах аренды из "Наполи".



"Юнайтед" находится в довольно стесненной финансовой ситуации в преддверии зимнего трансферного окна, поэтому "красным дьяволам", возможно, сперва придется кого-нибудь продать, чтобы совершать приобретения в январе.