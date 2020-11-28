"Челси" победил "Хайденхайм" в Лиге Конференций

"Челси" одержал свою очередную победу в Лиге Конференций, переиграв на выезде "Хайденхайм" со счетом 0:2.

Относительно победы 8:0 над армянским "Ноа" в старте у "синих" появились Кирнан Дьюсбери-Холл, Чезаре Казадеи и выздоровевший Джейдон Санчо, заменив Энцо Фернандеса, Тайрика Джорджа и Жоау Фелиша.



В начале матча "Челси" практиковался в ударах. Правда, и Филипу Йоргенсену время от времени приходилось вступать в игру.



На 32-й минуте Михаил Мудрик вроде бы заработал для своей команды пенальти, однако рефери сходил к монитору и отметил решение об 11-метровом.



В начале второго тайма гости все-таки открыли счет. Кристофер Нкунку укротил мяч в штрафной и затем пробил с границы вратарской — 0:1.



Интрига продержалась до 86-й минуты, когда Санчо внутри штрафной отбросил мяч на Мудрика, а тот в касание пробил под перекладину — 0:2.



"Хайденхайм" имел моменты, но свою победу "Челси" во многом одержал на классе. Впереди у "синих" в Лиге Конференций выезд в Казахстан к "Астане".



"Хайденхайм" (Германия) — "Челси" (Англия) — 0:2 (0:0)



Голы: Нкунку 51, Мудрик 86.



"Челси": Йоргенсен, Дисаси, Адарабиойо, Бадиашилише, Вейга, Казадеи, Дьюсбери-Холл (Рак-Сакьи 90), Санчо (Джордж 90), Нкнку (Чуквуэмека 76), Мудрик, Гиу (Фелиш 62).



Удаление: Казадеи 90.