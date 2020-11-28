"Челси" победил "Хайденхайм" в Лиге Конференций

Михаил Мудрик "Челси" одержал свою очередную победу в Лиге Конференций, переиграв на выезде "Хайденхайм" со счетом 0:2.

Относительно победы 8:0 над армянским "Ноа" в старте у "синих" появились Кирнан Дьюсбери-Холл, Чезаре Казадеи и выздоровевший Джейдон Санчо, заменив Энцо Фернандеса, Тайрика Джорджа и Жоау Фелиша.

В начале матча "Челси" практиковался в ударах. Правда, и Филипу Йоргенсену время от времени приходилось вступать в игру.

На 32-й минуте Михаил Мудрик вроде бы заработал для своей команды пенальти, однако рефери сходил к монитору и отметил решение об 11-метровом.

В начале второго тайма гости все-таки открыли счет. Кристофер Нкунку укротил мяч в штрафной и затем пробил с границы вратарской — 0:1.

Интрига продержалась до 86-й минуты, когда Санчо внутри штрафной отбросил мяч на Мудрика, а тот в касание пробил под перекладину — 0:2.

"Хайденхайм" имел моменты, но свою победу "Челси" во многом одержал на классе. Впереди у "синих" в Лиге Конференций выезд в Казахстан к "Астане".

"Хайденхайм" (Германия) — "Челси" (Англия) — 0:2 (0:0)

Голы: Нкунку 51, Мудрик 86.

"Челси": Йоргенсен, Дисаси, Адарабиойо, Бадиашилише, Вейга, Казадеи, Дьюсбери-Холл (Рак-Сакьи 90), Санчо (Джордж 90), Нкнку (Чуквуэмека 76), Мудрик, Гиу (Фелиш 62).

Удаление: Казадеи 90.


Метки Лига Конференций, Хайденхайм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2024 22:45

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Последние комментарии:




  1. bemba 28.11.2024 22:55 # bemba
    пидрик так та рили красава, братишечки
    топ матч выдал против 15-го места бундеслиги
    начинает понемногу отрабатывать 100 миллионов
    Быть добру!

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  2. moondog 28.11.2024 22:53 # moondog
    К О Р О Л Ь!
    «Челси» обыграл одного из лидеров Лиги конференций: победный гол забил Нкунку – француз отличался в каждом матче турнира, включая квалификацию

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  3. bemba 28.11.2024 22:51 # bemba
    я как глорик членси признаю, что сегодня
    мы отскочили. Спасибо ротику енцо хуески
    что в наши ворота отменили 2 чистых гола
    доминация продолжается, ребятулечки
    КАМОН КРАСИФФ

    З.Ы. к какому доктору нужно обращаться, если анальное колечко болит?

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  4. nietzsche 28.11.2024 22:50 # nietzsche
    Мудрик сикает на Антони

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  5. bembo 28.11.2024 22:50 # bembo
    На классе.
    Мудрик неплох.
    Санчо раздает голевухи for fun.

    Нравиться казадей в центре, уверкнно контролирует мяч и диктует темп. Без мяча не кайседо канешн, но на мяче хорош.

    Писаси... У меня будет праздник, когда он сьебет.

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  6. sellman 28.11.2024 22:50 # sellman
    ИМПЕРАТОРАМ ТРОН!

    Йогерсену ТРОН!

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