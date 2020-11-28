"Челси" победил "Хайденхайм" в Лиге Конференций
"Челси" одержал свою очередную победу в Лиге Конференций, переиграв на выезде "Хайденхайм" со счетом 0:2.
Относительно победы 8:0 над армянским "Ноа" в старте у "синих" появились Кирнан Дьюсбери-Холл, Чезаре Казадеи и выздоровевший Джейдон Санчо, заменив Энцо Фернандеса, Тайрика Джорджа и Жоау Фелиша.
В начале матча "Челси" практиковался в ударах. Правда, и Филипу Йоргенсену время от времени приходилось вступать в игру.
На 32-й минуте Михаил Мудрик вроде бы заработал для своей команды пенальти, однако рефери сходил к монитору и отметил решение об 11-метровом.
В начале второго тайма гости все-таки открыли счет. Кристофер Нкунку укротил мяч в штрафной и затем пробил с границы вратарской — 0:1.
Интрига продержалась до 86-й минуты, когда Санчо внутри штрафной отбросил мяч на Мудрика, а тот в касание пробил под перекладину — 0:2.
"Хайденхайм" имел моменты, но свою победу "Челси" во многом одержал на классе. Впереди у "синих" в Лиге Конференций выезд в Казахстан к "Астане".
"Хайденхайм" (Германия) — "Челси" (Англия) — 0:2 (0:0)
Голы: Нкунку 51, Мудрик 86.
"Челси": Йоргенсен, Дисаси, Адарабиойо, Бадиашилише, Вейга, Казадеи, Дьюсбери-Холл (Рак-Сакьи 90), Санчо (Джордж 90), Нкнку (Чуквуэмека 76), Мудрик, Гиу (Фелиш 62).
Удаление: Казадеи 90.
28.11.2024 22:45
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Последние комментарии:
пидрик так та рили красава, братишечки
топ матч выдал против 15-го места бундеслиги
начинает понемногу отрабатывать 100 миллионов
Быть добру!
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К О Р О Л Ь!
«Челси» обыграл одного из лидеров Лиги конференций: победный гол забил Нкунку – француз отличался в каждом матче турнира, включая квалификацию
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я как глорик членси признаю, что сегодня
мы отскочили. Спасибо ротику енцо хуески
что в наши ворота отменили 2 чистых гола
доминация продолжается, ребятулечки
КАМОН КРАСИФФ
З.Ы. к какому доктору нужно обращаться, если анальное колечко болит?
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Мудрик сикает на Антони
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На классе.
Мудрик неплох.
Санчо раздает голевухи for fun.
Нравиться казадей в центре, уверкнно контролирует мяч и диктует темп. Без мяча не кайседо канешн, но на мяче хорош.
Писаси... У меня будет праздник, когда он сьебет.
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ИМПЕРАТОРАМ ТРОН!
Йогерсену ТРОН!
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