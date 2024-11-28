Фернандеш хочет быть тренером на поле для Аморима

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что будет тренером на поле для нового наставника "красных дьяволов" Рубена Аморима.

В данный момент Фернандеш находится в процессе изучения игрового стиля Аморима и требований Рубена в отношении каждого игрока.



30-летний игрок сборной Португалии хочет помогать Амориму в игровых ситуациях, давай подсказки своим партнерам по "Юнайтед" во время матчей.



"Я действительно знаю, что мы делаем на тренировках. Я стараюсь абсорбировать знания по каждой позиции. Разумеется, невозможно изучить все, но я стараюсь перенять идею игры, потому что порой — из-за шума или чего-либо еще — тренер не может передать послание от скамейки к полю, и как раз тогда может пригодиться капитан".



"Ты должен быть в состоянии, чтобы постараться решить ситуацию вместе со своими партнерами по команде. И для этого важны знания насчет каждой позиции, насчет того, как нужно двигаться и оказывать давление. Такова немного моя роль", — цитирует Фернандеша ESPN.