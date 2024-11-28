Слот: "Келлехер в следующем сезоне? Пока слишком рано думать об этом"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что пока слишком рано обсуждать планы насчет голкипера Кувина Келлехера на следующий сезон.

В данный момент 26-летний Келлехер продолжает с успехом подменять основного голкипера "Ливерпуля" Алиссона, накануне отметившись отраженным пенальти в победном для "красных" матче Лиги Чемпионов против "Реала" (2:0).



Келлехер уже неоднократно говорил, что хочет быть первым номером — в "Ливерпуле" или где-либо еще. Слот приветствует этот настрой, но пока не готов обсуждать статус Кувина, когда Алиссон вернется в строй и когда из "Валенсии" прибудет Георгий Мамардашвили.



"Я ожидаю, что каждый игрок хочет быть первым номером (на своей позиции), а не только голкипер. Это зависит от игрока, готов ли он принять свою роль".



"Он (Келлехер) принял свою роль с самого начала. Он его принимает, когда играет и когда не играет. Но пока слишком рано думать о следующем сезоне".



"Я хочу, чтобы каждый игрок хотел играть каждый сезон. Было бы ошибкой, если бы он подошел ко мне и сказал: "Мне нравится, что сегодня я на лавке". Если ты не играешь, важен твой настрой, важно вести себя обычным образом".



"В этом плане Лучо (Диас) и Макка (Макаллистер) были великолепны в прошлое воскресенье (когда не попали в стартовый состав). Они вышли сегодня и сыграли очень сильно. Я вижу то же самое у Доминика (Собослаи) и Коди (Гакпо) — они должны обладать желанием играть, но если они не играют, они должны вести себя обычным образом, и именно это делают они все в данный момент", — цитирует Слота The Independent.