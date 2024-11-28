Родри: "Моя цель — вернуться в этом сезоне"
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри подтвердил, что надеется вернуться на футбольное поле до конца этого сезона.
Родри не играет в футбол с сентября, когда в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" он получил потребовавшую операции травму крестообразных связок колена.
Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола уже неоднократно говорил, что не рассчитывает на Родри в остатке сезона, однако обладатель "Золотого мяча" хочет преподнести сюрприз.
"Моя цель — вернуться в этом сезоне. Я не хочу сдаваться в отношении этого сезона, но я не хочу совершить какие-либо ошибки. Моя цель — вернуться через шесть или семь месяцев".
"Мои дела идут гораздо лучше, чем я думал. Я наслаждаюсь отдыхом, если так можно выразиться".
"Я не почувствовал, что разорвал связки, мое колено было стабильно. Я был уверен, что это не слишком плохо. Но у меня позитивное мышление".
"Первые полтора месяца было плохо в плане боли, я не мог ходить, но теперь гораздо проще", — цитирует Родри BBC.
28.11.2024 20:00
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Истинный ГОЛУБой !!!
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