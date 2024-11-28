У Конора Брэдли подозревают серьезную травму

У защитника "Ливерпуля" Конора Брэдли подозревают серьезную травму.

Накануне 21-летний Брэдли подменял травмированного Трента Александер-Арнольда в победном для "Ливерпуля" матче Лиги Чемпионов против "Реала" (2:0), блестяще справившись со своей ролью.



Брэдли помог "Ливерпулю" сдержать нападающего "Реала" Килиана Мбаппе, однако на 87-й минуте Конор был вынужден уступить свое место на поле Джо Гомесу.



Как сообщает talkSPORT, у Брэдли подозревают серьезную травму, и уже сегодня молодой североирландец должен пройти углубленное обследование.



К счастью для "Ливерпуля", упомянутый Александер-Арнольд уже решил свои проблемы со здоровьем и возобновил тренировки, поэтому именно Трент, вероятно, сыграет справа в обороне против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье.