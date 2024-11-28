Ван Дейк: "Сити" может изменить свою ситуацию в любой момент"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что его команда все равно опасается "Манчестер Сити", несмотря на переживаемый "горожанами" кризис.

"Сити" не выиграл ни одного из шести своих последних матчей, включая три поражения подряд в Премьер-Лиге. В такой форме "горожане" отправляются на выезд к "Ливерпулю" в воскресенье.



Однако Ван Дейк понимает, что "Сити" по-прежнему грозен и может быстро преобразиться.



"В воскресенье наступает декабрь, а впереди еще пять месяцев. Разумеется, они не в лучшей форме за всю свою жизнь, и я думаю, травмы играют большую роль в этом".



"Наша команда оказывалась в похожей ситуации, когда у вас куча травм. Никогда не бывает просто обрести стабильность и уверенность".



"Но, как и каждый, кто понимает футбол и видел "Манчестер Сити" в последние годы, я знаю, что они могут изменить свою ситуацию в любой момент".



"Надеюсь, это произойдет не в это воскресенье, но нам нужно показать свою лучшую игру, чтобы добыть хороший результат, и именно к этому мы стремимся".



"Мы хотим выиграть матч, но мы знаем, на что они способны. Нам нужно быть готовыми к этому испытанию. Что бы ни случилось, затем нам нужно будет продолжать двигаться вперед и сохранять спокойствие".



"Есть причина, почему они завоевали титул четыре раза подряд. Нам нужно быть готовыми к очень сложному противостоянию на выходных, и мы будем", — цитирует Ван Дейка The Independent.